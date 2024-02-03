افزایش مالیات بر ارزش افزوده دست در جیب مردم کردن است

کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره عواقب افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده گفت: در کمیسیون اجتماعی مجلس بحث افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

حسینی با بیان اینکه تمام اعضای کمیسیون اجتماعی به شدت این موضوع مخالفت کردند و این افزایش در کمیسیون اجتماعی رد شد ادامه داد: اعضای کمیسیون اجتماعی هنوز هم مخالف این موضوع هستند.

این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: اقدام اشتباه دیگری که انجام شده این است که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان به این افزایش متصل شده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به عبارتی در بودجه قید شده که مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد افزایش پیدا کند و از منابع حاصل از این افزایش برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان استفاده شود.

حسینی خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده و همسان سازی حقوق بازنشستگان هیچ تناسبی با هم ندارند، منابع دیگری داریم که دولت می‌تواند با شناسایی آنها منابع لازم برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را تأمین کند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: حتی دولت اعلام کرده که ۵۰ همت برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است ولی اگر منابع لازم کم باشد از این منبع استفاده خواهیم کرد.

حسینی با بیان اینکه پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این بود که ۷۰ همت از محل منابع عمومی دولت برای اجرای همسان سازی در نظر بگیرد بیان کرد: برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک بار اعلام کردند برای نوسازی مدارس به منابع آن نیاز داریم، یک بار دیگر اعلام شد که برای تأمین منابع آموزش و پرورش به آن نیاز دارند و حتی اعلام شده که برای تأمین مستمری والدین شهدا و همسان سازی حقوق بازنشستگان به آن نیاز دارند.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک کار ارزشی نیست که بخواهند با عناوین ارزشی اجرای آن را توجیه کنند. ما اجرای این روش‌ها را رد می‌کنیم زیرا افزایش مالیات بر ارزش افزوده به معنی وارد کردن فشار بیشتر به اقشار محروم و ضعیف جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: قرار نیست هر جا کم آوردیم و منابع در اختیار نداشتیم دست در جیب مردم کنیم. افزایش مالیات بر ارزش افزوده مصداق بارز دست در جیب مردم کردن است.

این نماینده مجلس یازدهم با انتقاد از اینکه قرار نیست ما آسان‌ترین راه را برای تأمین منابع و کسری‌ها انتخاب کنیم افزود: متأسفانه افزایش مالیات بر ارزش افزوده راهی است که مردم هیچ انتخابی در پرداخت و عدم پرداخت آن ندارند، مردم هر خریدی بکنند باید این مالیات را بپردازند و حتی اگر هم بخواهند این مالیات را نپردازند، باز هم مجبور به پرداخت هستند.

حسینی در پایان تاکید کرد که افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک روش اخلاقی نیست.