افزایش مالیات بر ارزش افزوده تورم زا است

آلبرت بغوزیان، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره عواقب افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده گفت: یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده یعنی مالیات بر مصرف، یعنی مصرف کننده باید این مالیات بیشتر را بپردازد.
وی در ادامه بیان کرد: به عنوان مثال حتی برای یک سفارش غذا در رستوران افراد باید مالیات بر ارزش افزوده بدهند و این مالیات هم اخذ و به دولت پرداخت میشود.
این استاد دانشگاه تهران گفت: این مالیات بر ارزش افزوده از جیب تولید کننده نمیرود ولی چون بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر میگذارد ممکن است باعث شود که اقشار مختلف مردم مخصوصاً متوسط رو به پایین دیگر به رستوران نروند و از خرید خیلی دیگر از محصولات صرف نظر کنند.
بغزیان ادامه داد: در این شرایط هم تولید کننده ضرر میکند، هم خریدار و هم دولت، و به این ترتیب نتیجه این سیاست گذاری برعکس میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: این افزایش مالیات بر ارزش افزوده چون قرار است از جیب مصرف کننده برود به معنی تورم و افزایش قیمت است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: مالیات بر ارزش افزوده یکی از پایههای مالیاتی محسوب میشود ولی دولت میتواند در بعضی از زمینهها به مالیات بر ارزش افزوده معافیت بدهد مثلاً در بخش کشاورزی اعلام کند که مالیات بر ارزش افزوده نمیگیرد. یعنی در بحث تولید میتواند تولید کننده را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کند ولی در انتهای زنجیره از مصرف کننده بگیرد.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: ولی در این شرایط هم هزینه اضافی از جیب مصرف کننده میرود، به همین دلایل این تصمیم تورم زا است و وقتی در کنار چندین سیاست دیگر قرار بگیرد به یکباره با ۲۵ تا ۳۰ درصد تورم مواجه میشویم.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: همین افزایشهای اندک اندک هستند که که تورم ۳۰ و ۴۰ درصدی را ایجاد میکند.
بغزیان در ادامه با بیان اینکه متأسفانه مجلس این پیشنهاد دولت را قبول کرده است گفت: وقتی این سیاست به درستی اجرایی نشود باید آثار آن را با میلیاردها و همتهای بیشتری از بین ببرد و خنثی کند، عقل حکم میکند که در این شرایط بهتر است اصلاً دست به این کار زده نشود تا تورم هم ایجاد نشود.
نظر شما