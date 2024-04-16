خبرگزاری مهر؛ حداقل دستمزد جامعه کارگری در شورای عالی کار از سوی نمایندگان دولت، جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی در پایان هر سال تعیین می‌شود. عدد این مصوبه فقط کف و حداقل دستمزد را مشخص می‌کند و اینکه کارفرمایان نمی‌توانند کمتر از آن را به نیروی کار خود بپردازند؛ اگر چه این عدد از سوی کارفرمایان عدد نهایی و ملاک شده و معمولاً کارفرمایان بیشتر از حداقل دستمزد، افزایش حقوق نمی‌دهند.

خبرگزاری مهر براین اساس پرونده " هشتی که گرو نه است" را با موضوع تعیین دستمزد و وضعیت معیشت بخش کارگری تدوین کرده است که در این پرونده ضمن انتشار اخبار دستمزد و حقوق کارگران به این مساله پرداخته می‌شود که چرا همواره با وجود افزایش حقوق و دستمزد در سال‌های گذشته ولی زندگی بخش کارگری تغییرات مثبتی پیدا نکرده و نمی‌کند.