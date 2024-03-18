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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۲:۲۱

هشتی که گرو نه است_ ۳۰

حداقل دستمزدکارگران ۳۵.۳درصد افزایش یافت/ سایر سطوح ۲۲ درصد

حداقل دستمزدکارگران ۳۵.۳درصد افزایش یافت/ سایر سطوح ۲۲ درصد

حداقل دستمزد ۱۴۰۳ کارگران در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از روزها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.

حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. این خبری است که سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از یک جلسه ۹ ساعته در جمع خبرنگاران اعلام کرد.وزیر کار گفت: حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶,۶۰۰ تومان افزایش یافت. بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان و حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان برای اولین بار برای کارگر خانم و آقا در نظر گرفته شد. حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند از ۸میلیون و ۵۰۹ هزار تومان امسال به ۱۱ میلیون ۶۰۹ هزار تومان افزایش یافت.

وی افزود دستمزد سایر سطوح کارگری ۲۲ درصد به اضافه ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزارو ۷۸۰ ریال تعیین شد.

‌به گفته مرتضوی به این ترتیب حداقل مزد روزانه دو میلیون و ۳۸۸ هزارو ۷۲۸ ریال افزایش یافت.

همچنین علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار نیز گفت: دریافتی یک کارگر با خانوار ۳.۳ نفری از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید. حداقل حقوق یک کارگر با یک فرزند از ۸ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان رسید.

وی درباره حضور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بیان کرد: این شورا با دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن رسمی است. به گفته وی، حداقل مزد کارگران سال آینده نسبت به رشد امسال با ۸ واحد درصد افزایش همراه شده و به ۳۵.۳ درصد رسیده است. البته اقدامات دولت در سبد معیشت و کمک‌های جانبی هم در کنار آن از کارگران حمایت می‌کند.

میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافۀ رقم ثابت تعیین شد.

گفتنی است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دلیل عدم نظرخواهی از آنها در تعیین اعداد و ارقام به اعتراض جلسه را ترک کردند.

کد مطلب 6058172
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • حسن حسين زاده IR ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      6 0
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      اين افزايش حقوق ٣٥ درصدى مربوط به حداقل حقوق است كه شامل بخش اندكى از كارگران يا افراد مشمول قانون كار مى شود. ميزان افزايش حقوق بخش اعظم كارگران در خبر درج نشده است.
      • حمید ریحانی IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
        0 0
        مگه روزگاری که سایر سطوح دو برابر پول بیمه پرداخ میکردن و نهایت سقف را ۳۰ درصد از کارکن و کار فرما کم میکردید اون موقع ۲۲ درصد بود چرا همان ۳۵ %را بله بیشرم باید بدید این چه قانونی باز از خودتون در اوردید؟؟؟؟!!!!
    • IR ۰۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      8 2
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      کارفرما، در حقیقت همان بازنشسته های دولتی یا فرزندان آنها هستند که با رانت، برای خودشان کارخانه و شرکت زده اند؛ و کارگران را استثمار می کنند.
    • شاهین IR ۰۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      11 0
      پاسخ
      طرف میگه از دولت قبلی بیشتر متوسط بیشتر افزایش داده نمیگه تا سال ۹۶ تورم تک رقمی بود افزایش ۱۴ و یا ۱۷ درصد الان تورم ۴۵ درصده افزایش ۳۹ درصد واقعا خودتون میتونین با این رقم حتی ده روز زندگی کنین
    • IR ۰۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      11 0
      پاسخ
      رئیس جمهور باید حق کارگران را بگیرد و وزیر کار ظالم را اخراج کند
    • IR ۰۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      0 6
      پاسخ
      مبارک باشد تورم زا نیست
    • سعید IR ۰۴:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      15 0
      پاسخ
      خدا ذلیلتان کند با این تصمیم یکجانبه و خودرایی تان ، کمر کارگران را که قبلا خمیده بود با این تورم افسار گسیخته ، با این تصمیمات ناعادلانه کارفرما و دولت(کارفرما بزرگ)شکستید.خدا از شما نگذرد همچنان که آه و نفرین کارگران پشت سر شماست.
    • IR ۰۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      13 0
      پاسخ
      اگر وجدان دارید برای یک ماه با حداقل حقوق زندگی کنید تا مزه نداری را بفهمید.
    • علیرضا IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      3 0
      پاسخ
      به قول معروف خرشان از پل گذشته... بهتر نبود انتخابات را به بعد از عید موکول می کردید. عدالت یعنی اینکه حمایت از کارگران به عدد بالای 20 میلیون می رسند و عدالت پیشگان به همین که می بینید.
    • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      5 0
      پاسخ
      اگر اینگونه بدون نظر نماینده کارگران تصویب میشه، اصلا برای چی تو جلسه حاضر میشن
    • احمد IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      4 0
      پاسخ
      آقای وزیر ! جناب آقای مرتضوی عزیز از پارسال شدین بلای جان کارگران پارسال که گفتین تورم رو کنترل خواهیم کرد نتوانستید و کمر کارگران را شکستید امسال هست چهره کارفرمایی به خود گرفتین . آقای وزیر یه سوال با این حقوق ها خودتون می توانین زندگی کنین ؟ بذار من جواب بدم از طرف شما حتی یک روز هم نمی توانید
    • مجید IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      3 0
      پاسخ
      این همه جلسه بیخودی بود از اول هم معلوم بود که نمایندگان کا رگری جلسه را ترک میکنند مثل سنوات گذشته پس کارگران حق دارند به میزان دستمزدشان کار کنند
    • حسین کربلایی IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      2 0
      پاسخ
      سلام علیکم، این تصویبات، خلاف جهت سیاست جوان سازی جمعیتی کشور میباشد. همین حالا هم صنعت در جذب نیروی کار با کمبود مواجه بوده است. تصویب این حداقل حقوق کارگران مایه خجالت و شرمساری دولت مردمی می گردد.
    • مرتضی IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      1 0
      پاسخ
      هر چی پول بدید آش تو کاسه تون می ریزیم...
    • IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      2 0
      پاسخ
      من ‌کفش نمیخرم ،کیف نمیخرم،لباس نمیخرم،فقط مواد غذائی میگیرم باهمان لباس کهنه وکفش کهنه میام وزارتخانه تا آبروتون بره آقای وزیر.
    • شهرام حسینیان IR ۰۲:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      1 0
      پاسخ
      اول درود بر همه کارگران زحمت کش دوم اینکه جلساتشون بینتیجه بود و اینکه ما چقد بدبختی داریم که سایت‌های الکی فقط موضوع را جوری شرح می‌دهند انگار تمام شده مگر شما سایت‌ها انسانیت ندارین نکنین بعدشم جلساتشون بیهوده بود رئیس جلسه میگه کارگر فقط این درامدش نیست جای دیگه و سه شیفت هم کار مکنن درمیارن اره
    • NP IR ۰۴:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      2 0
      پاسخ
      چه فایده اینطور اگر به تعداد فرزند باشه خوب هر کسی بچه بیشتر داشته باشه به جای این پرسنل با فرزند کمتر استخدام می شه . و منتظر گرانی باشیم که قراره در کشور کمرشکن بشه به حدی که همه قیمت ها چند برابر خواهند شد تورم از این هم که هست فراتر .
    • NP IR ۰۴:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      1 2
      پاسخ
      حقوق کارگر بالا برده میشه بله به نفع کارگر خواهد بود هدف دولت هم افزایش حمایت از کارگره ، اما این کارگر منتظر باشه هر چقدر که حقوقش بالاتر برده میشه به همان نسبت هم قراره با افزایش قیمت تورم گرانی روبرو بشه و هزینه کنه و حتی بیشتر از دستمزد خودش هم هزینه کنه .
    • NP IR ۰۵:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      2 0
      پاسخ
      حقوق قوانین و میزان حقوق یک کارگر ساده در کشور همسایه مثل امارات به این صورته که همه کارگرها باید به دو یا یک زبان عربی و انگلیسی مسلط باشند و دارای مدرک دیپلم ، و حق مسکن و خوراک و در یک سال ۳۰۰۰ درهم تمام ، و نه تورمی وجود دارد نه گرانی .
    • NP IR ۰۵:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      1 0
      پاسخ
      میانگین حقوق ماهیانه کارگر ساده در دبی ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ درهم و حقوق ماهیانه کارگر ساده در امارات ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ درهم در سال است. شرایط استخدام کارگر داشتن دیپلم ، مسلط به دو زبان عربی و انگلیسی ، مسکن یا به صورت مشترک برای کاهش هزینه کارگر ، خوراک ، و داشتن مهارت ، هیچ چیز دیگه ندارند و مثل قوانین اروپا
      • علی IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
        2 0
        من جوون دیگ ارزویی ندارم همه چیو حسرت کردین برامون
    • وحید IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۲
      0 2
      پاسخ
      مهم ترین چیز کاهش ارزش پول ملی هستش که با افزایش حقوق باز هم عقب تر و سفره ی کارگر کوچکتر میشه
    • حميد ريحاني قنبراباد ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      س. مگه سایر سطوح به میزانی که بیمه پرداخت نمودن باید ۳۵ درصد اضافه شه حتی بیشتر این چه کاریه دوسال دیگه به همین نسبت ببرید بالا همه برابر میشن که دانشمندان بی تدبیر
    • حمید ریحانی IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
      0 0
      پاسخ
      مگه روزگاری که سایر سطوح دو برابر پول بیمه پرداخ میکردن و نهایت سقف را ۳۰ درصد از کارکن و کار فرما کم میکردید اون موقع ۲۲ درصد بود چرا همان ۳۵ %را بله باید بدید این چه قانونی باز از خودتون در اوردید؟؟؟؟!!!!

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