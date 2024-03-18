حداقل دستمزدکارگران ۳۵.۳درصد افزایش یافت/ سایر سطوح ۲۲ درصد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از روزها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.



حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. این خبری است که سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از یک جلسه ۹ ساعته در جمع خبرنگاران اعلام کرد.وزیر کار گفت: حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶,۶۰۰ تومان افزایش یافت. بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان و حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان برای اولین بار برای کارگر خانم و آقا در نظر گرفته شد. حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند از ۸میلیون و ۵۰۹ هزار تومان امسال به ۱۱ میلیون ۶۰۹ هزار تومان افزایش یافت.



وی افزود دستمزد سایر سطوح کارگری ۲۲ درصد به اضافه ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزارو ۷۸۰ ریال تعیین شد.



‌به گفته مرتضوی به این ترتیب حداقل مزد روزانه دو میلیون و ۳۸۸ هزارو ۷۲۸ ریال افزایش یافت.



همچنین علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار نیز گفت: دریافتی یک کارگر با خانوار ۳.۳ نفری از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید. حداقل حقوق یک کارگر با یک فرزند از ۸ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان رسید.



وی درباره حضور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بیان کرد: این شورا با دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن رسمی است. به گفته وی، حداقل مزد کارگران سال آینده نسبت به رشد امسال با ۸ واحد درصد افزایش همراه شده و به ۳۵.۳ درصد رسیده است. البته اقدامات دولت در سبد معیشت و کمک‌های جانبی هم در کنار آن از کارگران حمایت می‌کند.



میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافۀ رقم ثابت تعیین شد.

گفتنی است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دلیل عدم نظرخواهی از آنها در تعیین اعداد و ارقام به اعتراض جلسه را ترک کردند.