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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۴۶

هشتی که گرو نه است_ ۱۶

جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت

جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت

جلسه امروز شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت. جلسه بعدی شنبه ۲۷ اسفند با محوریت تعیین دستمزد بدون مشخص شدن سبد معیشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت. محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار به مهر گفت: امروز تمام توافق‌های حاصل شده در جلسه ۹ ساعته روز گذشته به فراموشی سپرده شد.

وی افزود: روز گذشته روی اقلام سبد معیشت و قیمت آنها بر اساس گزارش‌های مرکز آمار توافق شد اما در جلسه امروز بدون توجه به این توافق‌ها قرار شد شورای عالی کار روز شنبه با محوریت تعیین دستمزد تشکیل جلسه بدهد.

وی با انتقاد از این روند اظهار کرد: بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اعلام شده دستمزد تعیین شده باید به اندازه‌ای باشد که هزینه یک خانوار را تأمین کند.

کد مطلب 6054695
فاطمه امیر احمدی

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