گام به گام با کاروان یاران صمود

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: کاروان زمینی «یاران صمود؛ به سوی آزادی و مقاومت» با هدف ابراز همبستگی با مردم مظلوم و مقاوم غزه و اعتراض به محاصره ناعادلانه و غیرانسانی این منطقه توسط رژیم غاصب صهیونیستی، سفر خود را با حضور گسترده مردم آغاز کرده است.

این کاروان، پس از عبور از استان‌های مختلف شامگاه جمعه وارد شهرستان بهبهان شد و صبح امروز با استقبال گرم مردم خوزستان، به شهر اهواز رسید.

این حرکت مردمی، نه تنها تبلور اراده جمعی برای حمایت از آرمان‌های انسانی و آزادی‌خواهانه است، بلکه تلاشی است برای رساندن صدای مظلومیت و مقاومت مردم غزه به گوش جهانیان است. در ادامه مسیر، کاروان «یاران صمود» به شهرهای آبادان، بندر امام خمینی، ماهشهر و هندیجان سفر خواهد کرد و با برگزاری تجمعات مردمی، پیام ایستادگی، همدلی و عدالت‌خواهی را در فضای اجتماعی کشور طنین‌انداز خواهد ساخت.

حضور پرشور مردم در این مسیر، نشان از بیداری وجدان عمومی و تعهد به ارزش‌های انسانی دارد؛ کاروانی که هر قدمش، پژواکی از امید، همبستگی و مقاومت در برابر ظلم است. در زیر اخبار مربوط را ملاحظه می‌کنید.