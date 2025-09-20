  1. استانها
کاروان «یاران صمود» وارد آبادان شد

اهواز - کاروان زمینی «یاران صمود به سوی آزادی و مقاومت» عصر امروز وارد شهر آبادان شد. این کاروان که با هدف حمایت از مردم مظلوم غزه در حال حرکت است با استقبال گرم مردم آبادان مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان زمینی «یاران صمود» که از استان‌های قم، اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان عبور می‌کند، پس از توقف در بهبهان و اهواز، عصر امروز شنبه وارد شهر آبادان شد.

ورود این کاروان با استقبال مردمی در نقاط مختلف شهر همراه بود. شهروندان آبادانی با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و شعارهای همبستگی از اعضای کاروان استقبال کردند و حمایت خود را از آرمان آزادی غزه اعلام داشتند.

برنامه‌های فرهنگی و مردمی در محل‌های تعیین‌شده از جمله بوستان‌های مرکزی شهر برگزار شد و فعالان اجتماعی و فرهنگی با حضور در این مراسم، پیام مقاومت و ایستادگی را به گوش جهانیان رساندند.

کاروان «یاران صمود» قرار است پس از آبادان به شهرهای بندرامام خمینی، ماهشهر و هندیجان سفر کند و در هر شهر با برگزاری تجمعات مردمی، پیام حمایت از مردم فلسطین را تقویت کند.

این حرکت نمادین، بخشی از پویش سراسری مردمی برای شکستن حصر ناعادلانه غزه و رساندن صدای مظلومیت مردم فلسطین به مجامع بین‌المللی است.

