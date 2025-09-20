کاروان «یاران صمود» وارد آبادان شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان زمینی «یاران صمود» که از استان‌های قم، اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان عبور می‌کند، پس از توقف در بهبهان و اهواز، عصر امروز شنبه وارد شهر آبادان شد.

ورود این کاروان با استقبال مردمی در نقاط مختلف شهر همراه بود. شهروندان آبادانی با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و شعارهای همبستگی از اعضای کاروان استقبال کردند و حمایت خود را از آرمان آزادی غزه اعلام داشتند.

برنامه‌های فرهنگی و مردمی در محل‌های تعیین‌شده از جمله بوستان‌های مرکزی شهر برگزار شد و فعالان اجتماعی و فرهنگی با حضور در این مراسم، پیام مقاومت و ایستادگی را به گوش جهانیان رساندند.

کاروان «یاران صمود» قرار است پس از آبادان به شهرهای بندرامام خمینی، ماهشهر و هندیجان سفر کند و در هر شهر با برگزاری تجمعات مردمی، پیام حمایت از مردم فلسطین را تقویت کند.

این حرکت نمادین، بخشی از پویش سراسری مردمی برای شکستن حصر ناعادلانه غزه و رساندن صدای مظلومیت مردم فلسطین به مجامع بین‌المللی است.