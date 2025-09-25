به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مسلم وافی پنجشنبه شب در دیدار با امام جمعه قشم، به تشریح اهداف، مسیر طیشده و برنامههای آتی این حرکت مردمی پرداخت.
آغاز جرقه حرکت از مالزی تا تشکیل کاروان در ایران
حجتالاسلام وافی با اشاره به ریشههای شکلگیری این حرکت گفت: جرقه اولیه این حرکت حدود دو ماه پیش در کشور مالزی زده شد؛ جایی که جمعی از فعالان مردمی از کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا برای حمایت از مردم مظلوم غزه اقدامی مشترک انجام دهند.
وی افزود: قرار بر این شد که در اسپانیا و تونس تجمع دیگری صورت گیرد. در همین راستا، طی ۲۰ روز گذشته ما نیز در این دو کشور حضور داشتیم؛ جایی که بیش از ۱۰۵۰ نفر از ۴۴ کشور گرد هم آمدند و کشتیهایی نیز برای رساندن کمکها به مردم غزه خریداری شد.
آغاز حرکت زمینی از میدان فلسطین تهران
مسئول کاروان یاران صمود ادامه داد: پس از بازگشت، تصمیم گرفتیم یک حرکت زمینی نمادین را در ایران آغاز کنیم که تقریباً ۹ روز پیش از میدان فلسطین تهران کلید خورد. در طول مسیر، در هر شهری که توقف داشتیم، مردم به گرمی از ما استقبال کردند و حتی برخی خودروها نیز به کاروان ما اضافه شدند.
وی با اشاره به ترکیب اعضای کاروان افزود: در حال حاضر حدود ۳۵ نفر از استانهای مختلف همراه ما هستند؛ از جمله طلاب حوزههای علمیه قم و مشهد، پزشک، مهندس، نوجوانان ۱۴-۱۵ ساله و حتی مادر یک جانباز شیمیایی دفاع مقدس.
عبور از خاک و دریا برای رساندن پیام صمود
وافی گفت: تا این لحظه شش استان از جمله هرمزگان را پشت سر گذاشتهایم. بخشی از مسیر را از طریق جادههای خاکی طی کردیم و بخش دیگری را با عبور از تنگه هرمز و مسیرهای دریایی.
سه هدف اصلی کاروان یاران صمود
مسئول کاروان زمینی یاران صمود با بیان اینکه هدف اصلی از این حرکت، تبیین مظلومیت مردم غزه و حمایت از مقاومت فلسطین است، گفت: ما سه هدف مهم داریم؛ هدف اول ما روایتی از آنچه در غزه میگذرد، است، هدف دوم ما دعوت مردم به خواندن سوره فتح و دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، به دستور رهبر معظم انقلاب و سومین هدف نیز تلاش برای فراهمسازی کشتی از مسیر پاکستان و چابهار برای پیوستن به کاروانهای اروپایی و آمریکایی صمود.
حجتالاسلام وافی در پایان تأکید کرد: در حال تلاش هستیم تا بتوانیم حلقه اتصال صمود آسیایی به دیگر حرکتهای جهانی باشیم؛ حرکتی که از دل مردم آغاز شده و قرار است فریاد مظلومیت مردم غزه را به گوش جهانیان برساند.
