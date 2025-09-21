  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۵

کاروان «یاران صمود» شنبه شب وارد ماهشهر شد

اهواز - کاروان زمینی «یاران صمود به سوی آزادی و مقاومت» شنبه شب وارد شهرستان ماهشهر شد و با استقبال گرم مردم ماهشهر مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان «یاران صمود» که با هدف اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه و شکستن حصر ناعادلانه این منطقه در حال حرکت است، شنبه شب وارد شهرستان ماهشهر شد. این کاروان پیش از این از شهرهای بهبهان، اهواز و آبادان عبور کرده بود.

ورود کاروان به ماهشهر با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، فعالان فرهنگی و اجتماعی همراه شد. شهروندان ماهشهری با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و شعارهای ضد ظلم، از اعضای کاروان استقبال کردند و حمایت خود را از آرمان آزادی غزه اعلام داشتند.

برنامه‌های فرهنگی و مردمی در نقاط مختلف شهر از جمله پارک‌ها و مراکز تجمع عمومی برگزار شد. سخنرانی‌های نمادین، اجرای سرودهای مقاومت و پخش پیام‌های همبستگی از جمله بخش‌های این مراسم بود.

کاروان «یاران صمود» قرار است در ادامه مسیر خود به شهرستان هندیجان سفر کند.

این حرکت نمادین، بخشی از پویش سراسری مردمی برای رساندن صدای مظلومیت مردم فلسطین به گوش جهانیان و تقویت روحیه مقاومت در برابر ظلم و محاصره است.

      این کاروان ها فایده نداره

