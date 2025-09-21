کاروان «یاران صمود» در گناوه حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان «یاران صمود» که با هدف اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه و شکستن حصر ناعادلانه این منطقه شکل گرفته است، وارد گناوه شد.

این کاروان ابتدا با ورود به شهرستان دیلم وارد استان بوشهر و در ادامه سفر خود در گناوه حضور یافت.

کاروان «یاران صمود» از استان‌های تهران، قم، اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان عبور کرده و در ادامه مسیر خود وارد استان بوشهر شده است.

امام جمعه گناوه در جمع اعضای این کاروان در مصلای جمعه گناوه اظهار کرد: وقایع رخ داده در غزه و فلسطین و مظلومیت مردم این سرزمین باعث شده است تا امروز همه کسانی که بویی از انسانیت برده‌اند در اقصی نقاط عالم از از هر دین و آئین دل‌هایشان در کنار این مردم مظلوم باشد.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: کاروانی متشکل از افرادی از هر دین و مسلک و آئین از سراسر جهان تحت عنوان فعالان اجتماعی گرد هم آمده‌اند و تمام خطرات را به جان خریده‌اند و کاروانی به نام «کاروان صمود» راه انداخته‌اند.

وی ادامه داد: خیلی از این افراد شاید دارای مناصب مهمی باشند اما این مناصب را به خطر انداخته‌اند تا یک حرکت بسیار زیبا در تاریخ بشریت رقم بزنند.

وی بیان کرد: این حرکت حرکتی بسیار زیبا و انسان دوستانه است اگر چه ممکن است در ظاهر نیز موفقیت نداشته باشد اما حرکتی بسیار زیبا است که در آن بیش از ۷۰ کشتی از ۴۴ کشور دریای مدیترانه را طی می‌کنند تا محاصره‌ای که توسط دشمنان علیه مردم غزه صورت گرفته را بشکنند.

وی ادامه داد: این افراد اگر چه می‌دادند که خطرات جدی آنها را تهدید می‌کند اما چون هدف آنها حمایت از انسان‌های بی دفاع و مظلوم است حاضر شده‌اند این حرکت زیبای انسانی را رقم بزنند.

وی ادامه داد: امروز شعار امام حسین (ع) در جهان در حال تجلی شدن است، این حرکات و سیل زیبای حمایت از مردم مظلوم اگر چه ناخواسته ولی در راستای فرموده امام حسین (ع) است که «اگر دین ندارید، لااقل در دنیا آزاده و جوانمرد باشید».

وی گفت: کاروان «یاران صمود» که در داخل کشور شکل گرفته و امروز در گناوه حضور دارد نیز به استان‌های مختلف سفر کرده است این کاروان و کاروان‌های نمادین حتی اگر به ظاهر نتیجه‌ای هم نداشته باشد حرکت بسیار زیبایی است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: روحانیون در تاریخ تشیع به عنوان مشعلداران و پرچمداران هدایت جامعه و پیشکسوتان جبهه حق علیه باطل بوده‌اند وامروز نیز به عنوان پرچمدار هستند.

و ی تصریح کرد: از خداوند برای این کاروان بی ریا عزت و سلامتی و برای ملت مظلوم فلسطین پیروزی و اقتدار خواستاریم.

وی یادآور شد: همه باید تلاش کنیم تا مصداق این وصیت امیرالمومنین علی (ع) کثباشین که همواره دشمن ظالم و یاری گر مظلوم باشیم.

حجت الاسلام وافی مسئول این کاروان در این مراسم پیرامون اهداف ماروان و حضور در استان‌های مختلف سخنانی بیان کرد.