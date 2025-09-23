به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مسلم وافی، مسئول کاروان زمینی یاران صمود سه شنبه شب در اجتماع مردم بندرلنگه درباره اهمیت حمایت از مقاومت فلسطین و نقش ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر غزه اظهار کرد: در این جنگ کوتاه، ایرانی‌ها کاری کردند که دین خود را به مردم غزه ادا کنند؛ اگرچه شاید در داخل کشور ابعاد این موفقیت به خوبی درک نشده باشد، اما دشمنان صهیونیستی به شدت از توانمندی‌ها و اقدامات جبهه مقاومت شوکه شده‌اند.

وی افزود: ایران تنها کشوری است که جرأت حمله به کشوری هسته‌ای را دارد و این افتخار بزرگی برای ماست.

مسئول کاروان زمینی یاران صمود از حضور گسترده جوانان اهل سنت و مسلمانان کشورهای مختلف مانند پاکستان، تونس و مغرب در کاروان صمود یاد کرد و گفت: این حرکت دریایی صمود، نشان از همبستگی جهانی با مقاومت فلسطین دارد.

وی ضمن اشاره به تلاش‌های مردم ایران در تجهیز و حمایت از این حرکت افزود: تعداد قایق‌ها و کشتی‌هایی که به سمت غزه حرکت می‌کنند افزایش یافته و این نشان از اراده قوی برای حمایت از مظلومان دارد.

حجت‌الاسلام وافی همچنین به نقش مهم رسانه‌ها در انتقال حقایق و مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن اشاره کرد و خواستار همراهی بیشتر مردم ایران در این زمینه شد.

او با هشدار درباره تهدید جدی پیری جمعیت ایران، گفت: بزرگ‌ترین خطر برای کشور ما پیری جمعیت است و باید همه در این زمینه مسئولیت خود را بپذیرند؛ از افزایش جمعیت حمایت کنیم تا آینده ایران تضمین شود.

مسئول کاروان یاران صمود خاطرنشان کرد: این کاروان همچنان در مسیر خود به سمت بندرعباس و چابهار در حرکت است تا به همراه کشتی‌های دیگر از کشورهای همسایه، حمایت خود را به مردم غزه برساند و از همه مردم خواست با دعا و همراهی معنوی در این مسیر مؤثر باشند.

وی تاکید کرد: این کاروان با شعار حمایت از مقاومت و کمک به مظلومان غزه، نماد همبستگی منطقه‌ای و بین‌المللی در برابر ظلم صهیونیست‌ها است و حرکت آن با استقبال گسترده‌ای در کشورهای مختلف مواجه شده است.