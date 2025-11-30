آموزش در کدام استان ها دوشنبه غیرحضوری است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: اوج گیری ویروس آنفلوآنزا در برخی استانها و تداوم آلودگی هوا در برخی دیگر از مناطق کشور منجر به غیرحضوری شدن مدارس شد.
برخی مدارس کشور با هدف حفظ سلامتی دانش آموزان و عدم تردد در مناطق باز غیرحضوری میشوند.
آلودگی هوا و شیوع ویروس آنفلوآنزا، آموزش در مدارس برخی مناطق کشور را غیرحضوری کرد.
