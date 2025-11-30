  1. استانها
  2. سایر
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۴

آموزش در کدام استان ها دوشنبه غیرحضوری است

آموزش در کدام استان ها دوشنبه غیرحضوری است

آلودگی هوا و شیوع ویروس آنفلوآنزا، آموزش در مدارس برخی مناطق کشور را غیرحضوری کرد.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: اوج گیری ویروس آنفلوآنزا در برخی استان‌ها و تداوم آلودگی هوا در برخی دیگر از مناطق کشور منجر به غیرحضوری شدن مدارس شد.

برخی مدارس کشور با هدف حفظ سلامتی دانش آموزان و عدم تردد در مناطق باز غیرحضوری می‌شوند.

کد خبر 6673512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها