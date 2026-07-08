  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۶:۵۶

وداع با فرمانده/ روز ششم؛

پوشش زنده تشییع باشکوه رهبر شهید در شهرهای عراق+ فیلم و عکس

پوشش زنده تشییع باشکوه رهبر شهید در شهرهای عراق+ فیلم و عکس

مردم عراق به صورت میلیونی در مراسم تشییع رهبر شهید ایران در نجف اشرف شرکت کردند.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: مردم عراق امروز به صورت گسترده در مراسم تشییع رهبر شهید ایران در نجف اشرف شرکت کرده و از نخستین ساعات صبح خود را به محل های مشخص شده رساندند.

عراقی ها با حضور در این مراسم باشکوه بار دیگر با مبانی جریان مقاومت تجدید عهد و پیمان کردند.

سیل جمعیت عراقی‌ها در مراسم تشییع آقای شهید ایران در نجف اشرف

شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید ایران در نجف اشرف از پل الکوفه به سمت مرقد مطهر امام علی(ع) حرکت کردند.

ویدئوهای منتشر شده از این مراسم حاکی از حضور گسترده عراقی ها در تشییع پیکر پاک آقای شهید ایران است.

سیل جمعیت عراقی‌ها در مراسم تشییع آقای شهید ایران در نجف اشرف+فیلم

سیل جمعیت عراقی‌ها در مراسم تشییع آقای شهید ایران در نجف اشرف+فیلم

سیل جمعیت عراقی‌ها در مراسم تشییع آقای شهید ایران در نجف اشرف+فیلم

کد مطلب 6882056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha