پوشش زنده تشییع باشکوه رهبر شهید در شهرهای عراق+ فیلم و عکس

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: مردم عراق امروز به صورت گسترده در مراسم تشییع رهبر شهید ایران در نجف اشرف شرکت کرده و از نخستین ساعات صبح خود را به محل های مشخص شده رساندند.

عراقی ها با حضور در این مراسم باشکوه بار دیگر با مبانی جریان مقاومت تجدید عهد و پیمان کردند.

سیل جمعیت عراقی‌ها در مراسم تشییع آقای شهید ایران در نجف اشرف

شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید ایران در نجف اشرف از پل الکوفه به سمت مرقد مطهر امام علی(ع) حرکت کردند.

ویدئوهای منتشر شده از این مراسم حاکی از حضور گسترده عراقی ها در تشییع پیکر پاک آقای شهید ایران است.