پزشکیان نجف اشرف را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان پس از انجام برنامه‌های سفر خود به عراق، بامداد چهارشنبه نجف اشرف را به مقصد تهران ترک کرد.

رئیس‌جمهور در این سفر که به منظور شرکت در آیین استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام شد، ضمن حضور در مراسم رسمی استقبال و ادای احترام به مقام شامخ قاعد عظیم الشان، با علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق نیز دیدار و گفتگو کرد.

پزشکیان همچنین در جریان حضور در شهر مقدس نجف اشرف، به زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) مشرف شد و مورد استقبال گرم و پرشور زائران و مجاوران حرم مطهر علوی قرار گرفت.

رئیس جمهور با تولیت آستان مقدس علوی نیز دیدار و گفتگو داشت.