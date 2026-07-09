پیام عربی تولیت آستان قدس رضوی در قدردانی از تشییع رهبر شهید در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، در پیامی به زبان عربی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، از همراهی تاریخی ملت عراق، تولیت‌ها و خدام عتبات مقدسه در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

در این پیام آمده است: تاریخ گواهی خواهد داد که نجف و کربلا، رهبر شهید انقلاب را همچون عزیز خویش بدرقه کردند.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه این پیام، با سپاس از ملت وفادار عراق، تولیت‌ها و خدام آستان‌های مقدسه که با این همراهی تاریخی، تصویری باشکوه از وحدت و برادری ملت‌های ایران و عراق را به ثبت رساندند، تأکید کرد: این پیوند، سرمایه‌ای ماندگار برای امت اسلامی است.

گفتنی است، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی پیش از انتقال به مشهد مقدس، در شهرهای نجف و کربلا مورد استقبال باشکوه مردم و مسئولان عراقی قرار گرفت و مراسم وداع با آن شهید والامقام در حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه‌السلام و حرم مطهر سیدالشهدا علیه‌السلام برگزار شد.