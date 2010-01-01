گزیده ای از زیباترین تصاویر نجوم / آسمان 2009 از نگاه ناسا

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از مجله علمی National Geographic اکنون نوبت به ناسا رسیده است که در آغاز سال نو میلادی گزیده ای از زیباترین تصاویری را که در سال 2009 از آسمان گرفته شده است را انتخاب کند.

1- در این گالری عکس تصویری از "ستاره دنباله دار سبز" در مقام نخست ایستاده است. این تصویر در 23 فوریه با یک دوربین 300 میلیمتری گرفته شده است. در این روز، این دنباله دار سبز حداکثر نزدیکی را با زمین داشته است. در عمق این تصویر ستارگان دیگری آسمان را به شکل خطهای سفیدی مزین کرده اند.

2- 15 ژانویه 2009 تلسکوپ فضایی هابل از سحابی سیاره ای NGC 2818 این تصویر را تهیه کرد. این ساختار سحابی در صورت فلکی قطب نمای جنوبی واقع شده است.

3- کهکشان مارپیچ NGC 6946 همچنین با عنوان کهکشان آتش بازی شناخته می شود. این تصویر را گروه "سوبارو" متشکل از جمعی از دانشجویان دانشگاههای مختلف ژاپن تهیه کرده است.

4- تصویری که پرده از چهره سطوح مختلف دی اکسید کربن یخی نزدیک به قطب جنوب مریخ بر می دارد.

5- تصویری شگفت انگیز از سحابی خرچنگ. این تصویر در 23 نوامبر تهیه شده و ترکیبی از تصاویر رصدخانه فضایی پرتوهای ایکس چاندارا (رنگهای آبی)، تصاویر تلسکوپ فضایی هابل (رنگهای قرمز و زرد) و تلسکوپ فضایی فراسرخ اسپیتزر (رنگ بنفش) است.

6- ابرهای بخار و خاکستر از آتشفشان "ساریچف" در جزایر کوریلی در روسیه و شمال شرقی ژاپن. این تصویر در مدت فاز آغازین فوران در 12 ژوئن گرفته شده است. این چشم انداز استثنایی را دوربینی از ایستگاه فضایی بین المللی تهیه کرده است.

7- سه کهکشان در هم بافته شده. این گروه کهکشانی با عنوان Arp 274 یا NGC 5679 شناخته می شود. حالت مارپیچ دو کهکشان این گروه در هم بافته شده و کهکشان سوم در منتهای سمت چپ تصویر قرار دارد. این منظومه کهکشانی در فاصله 400 میلیون سال نوری از زمین در صورت فلکی سنبله واقع شده است. این عکس را تلسکوپ فضایی هابل در اوایل آوریل گرفته است.

8- این عکس ترکیبی از تصاویری است که به مدت 45 دقیقه از آسمان بالای یک انبار غله در"کانتی رود" واقع در ویسکونسین در 15 فوریه گرفته شده اند.

9- تصویری از یک قمر زحل به نام "لاپتوس". این تصویر را کاوشگر کاسینی در 10 دسامبر تهیه کرد و نشان داد که چرا همیشه یک طرف این قمر تاریک و طرف دیگر آن روشن است.

10- مواد و گرد و غباری که از منطقه اطراف یک سیاه چاله در مرکز کهکشان غول پیکر "قنطوروس- آ" به خارج پرتاب می شود.