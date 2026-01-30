سوریه از آغاز اجرای توافق جامع با قسد از روز دوشنبه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، «حمزه المصطفی» وزیر اطلاعرسانی رژیم حاکم بر سوریه روز جمعه گفت : توافق حاصل شده با قسد، از روز دوشنبه به طور رسمی اجرایی میشود.
رژیم حاکم بر سوریه چند ساعت پیشتر با صدور بیانیهای از دستیابی به «توافقی جامع» با قسد خبر داده بود؛ توافقی که به گفته دمشق، به پایان وضعیت چنددستگی در کشور منجر شده و زمینهساز مرحلهای جدید از ادغام کامل خواهد بود.
این توافق پس از عملیات نظامی ارتش سوریه حاصل شد که طی آن، مناطقی گسترده در شرق و شمالشرق کشور بازپسگرفته شد؛ عملیاتی که دمشق آن را در واکنش به «نقض توافقها» از سوی قسد عنوان کرده است.
المصطفی در گفتوگو با «تلویزیون سوریه» اظهار داشت یکی از اهداف توافق آتشبس با قسد، فراهم کردن زمان برای آمریکا به منظور انتقال عناصر داعش به عراق بوده است.
وی تأکید کرد : اجرای توافق از روز دوشنبه آغاز خواهد شد.
وزیر اطلاعرسانی رژیم سوریه با اشاره به تغییر شرایط میدانی پس از بازپسگیری کنترل دیرالزور و الرقه در شرق کشور، گفت: توافق اخیر با قسد درباره شهرهای الحسکه والقامشلی در شمال شرق سوریه وادغام نیروهای نظامی، مکمل توافق ۱۸ ژانویه به شمار میرود.
در ۱۸ ژانویه، رژیم سوریه و قسد توافقی برای برقراری آتشبس و ادغام نیروها و نهادهای این گروه در ساختار دولت امضا کردند، اما دمشق اعلام کرده است قسد پس از آن نیز «اقدامات خطرناکی در نقض این توافق» مرتکب شده است.
المصطفی افزود: توافق جدید، سازوکارهای اجرایی توافق ۱۸ ژانویه را مشخص میکند و بر این اساس، نیروهای قسد به صورت فردی در یگانهای نظامی وابسته به وزارت دفاع سوریه ادغام خواهند شد.
وی همچنین اعلام کرد که مدیر جدید امنیت استان الحسکه از روز دوشنبه فعالیت خود را آغاز میکند و این رژیم طی ده روز آینده کنترل میدانهای نفتی رمیلان و السویدیه و همچنین فرودگاه قامشلی را تحویل خواهد گرفت.
وزیر اطلاع رسانی رژیم سوریه با توصیف «پیچیدگی مسئله کُردها» در این کشور، گفت که قسد تلاش کرده است خود را نماینده انحصاری کردها معرفی کرده و این مسئله را سیاسی کند.
او افزود: ما در ماههای گذشته با هیأتهایی از جریانهای مختلف کُرد از جمله شورای ملی کردها دیدار و گفتوگو کردهایم.
گفتنی است احمد الشرع، رئیسجمهور خود خوانده سوریه، ۱۶ ژانویه فرمانی صادر کرد که بر اساس آن، شهروندان کُرد سوریه بخشی اصیل از ملت سوریه محسوب میشوند و هویت فرهنگی و زبانی آنان یکی از مؤلفههای هویت ملی چندگانه و یکپارچه سوریه است.
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