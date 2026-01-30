بیانیه مجمع بسیج آذربایجان شرقی درپی اقدام اخیر اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه مجمع بسیج آذربایجان شرقی به شرح ذیل است:
«فلاتَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَکُمْ وَ لَنْ یَتِرَکُمْ أَعْمالَکُمْ.»؛ مبادا در مبارزه کوتاهی کنید و به دشمن پیشنهاد سازش دهید. شما بالاترید چون خدا با شماست و مطمئن باشید نتیجه مقاومت را بیکم و کاست به شما میدهد.
خبر تروریستی خواندن مجموعه قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که یک تشکیلات رسمی و الهی است توسط همپیمانان شیطان بزرگ که کینه طولانی و عمیق از این جنود الهی دارند، نشان از قدرت نظامی و معنوی این نهاد مقدس انقلابی دارد؛ نهادی که مجموعه عملکرد آن به عنوان تشکیلات رسمی و انقلابی، در دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم کاملا برای افکار عمومی جامعه جهانی قابل لمس و مشاهده است.
حال سوال این است که آیا مبارزه با خوی استکباری و زیادهخواهی ظالمان جهان، اقدامی تروریستی است؟ آیا دفاع از ارزشهای الهی و دفاع از مرز بوم کشور، رویکرد تروریستی دارد؟
مجموعه ای که نیروهای آن در حفظ امنیت کشور خود قربانی تروریست شده، شایسته این عنوان نیست. انسانهای آزاده جهان میدانند که تروریسم را باید در عملکرد سنجید، نه در برچسبها؛ و قضاوت تاریخ، نه بر اساس بیانیههای سیاسی، بلکه بر پایه حقیقت، ایستادگی و خونهای ناحق ریختهشده خواهد بود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مولفههای اقتدار ایران و منطقه بوده که توانسته است امنیت را در منطقه حفظ کند و از وظایف مهم این نهاد، مبارزه با تروریسم است.
مجمع بسیجیان آذربایجان شرقی ضمن محکوم کردن اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن این تشکیلات رسمی و قانونی، اعلام میکند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نظام حقوق داخلی ایران بر اساس اصل ۱۵۰ قانون اساسی یک مجموعه قانونی و بخشی از ساختار دفاعیو امنیتی کشور است که مأموریتهای آن بهصراحت در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف شده است.
از اینرو، سپاه نه یک گروه غیردولتی و نه یک بازیگر غیرحاکمیتی، بلکه یکی از ارکان رسمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود و مورد حمایت ارکان نظام و آحاد مردم و مظلومان جهان است و از همین رو، باقدرت و اقتدار مصداق این آیه شریفه عمل میکند: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.»
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