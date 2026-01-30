به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیتکو، در حالی که روز گذشته قیمت طلا تا ۵۶۰۰ دلار بالا رفته بود اما امروز ریزش سنگینی را تجربه کرد و هم اکنون زیر ۵۰۰۰ دلار در حال معامله است.

بر همین اساس هر انس طلا در لحظه تنظیم خبر با قیمت ۴ هزار و ۹۱۸ دلار در حال معامله است که نسبت به قیمت پایانی دیروز نزدیک به ۹ درصد کاهش داشته است و به نظر می رسد این روند ادامه دار باشد.

البته طی ساعات گذشته قیمت طلا حتی تا نزدیک ۴۷۰۰ دلار هم سقوط کرده است.

قیمت نقره هم از مرز ۱۲۰ دلار دیروز عقب نشینی کرده و به ۸۵.۷۵ دلار در هر اونس سقوط کرده است.

پلاتین و پالادیوم نیز به ترتیب ۴۷۰ و ۲۸۰ دلار ریزش قیمت را تجربه کرده و به ۲ هزار و ۱۶۷ دلار ‌و یک هزار و ۷۱۴ دلار عقب نشینی کرده اند.