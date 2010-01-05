پایان زندگی "روح" نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا ششمین سالگرد ورود کاوشگر "روح" (اسپریت) را به سطح مریخ جشن گرفت. ماموریت این روبات و برادر دوقلویش باید تنها سه هفته به طول می انجامید اما پانلهای خورشیدی این روبات کمک کردند که زندگی محبوب ترین کاوشگر دنیا 6 سال به طول انجامد.

"روح" وسیله ای به ارتفاع یک متر و نیم، پهنای 3/2 متر و طول 6/1 متر است. روح یکی از دو روبات دوقلوی مریخ نورد است که در سوم ژانویه 2004 وارد مریخ شد. سه هفته بعد از ورود "روح"، برادر دوقلویش "فرصت" (Opportunity) وارد بخش دیگر سیاره سرخ شد.

نام "روح" را یک دانش آموز انتخاب کرد. ناسا برای تعیین نام این روباتها یک دوره رقابت را در مدارس آمریکا برگزار کرده بود و این دانش آموز توانست در این رقابت پیروز شود.

روح یک روز پس از ورود به مریخ با 6 چرخ خود موتورهای الکتریکی را که با انرژی باتریهای لیتیومی کار می کردند حرکت داد و اولین سفر کوتاه خود را به طول سه متر که 78 ثانیه به طول انجامید انجام داد.

یک روز تاخیر در آغاز این سفر بر روی سطح سیاره سرخ به دلیل مشکلاتی بود که در یکی از کیسه های هوای این کاوشگر ایجاد شده بود.

پس از این تاخیر ناسا سرانجام اعلام کرد: "روح اکنون آماده آغاز ماموریت کشف و کاوش خود است."

از آن زمان تاکنون 6 سال گذشته است و "روح" راهی طولانی را پشت سر گذاشته و صخره ها و مواد معدنی بسیاری را تجزیه کرده است و ردهایی از حال و گذشته آب در سیاره سرخ یافته و علائمی را کشف کرده است که می توانند نشان دهنده اشکالی از حیات باشد.



چندی پس از آغاز سفر خود ارسال زیباترین عکسهای مریخی به زمین را آغاز کرد و توانست کنجکاوی مردم زمین را تخیلشان را برانگیزد.

مسیر حرکت روح در مریخ

تمام تصاویری که "روح" گرفته است از اقبال بسیاری برخوردار بودند و توانستند در اولین صفحات مطرح ترین روزنامه ها و نشریات دنیا منتشر شوند درحالی که زمینیها در این عکسها به دنبال انسانهای سبز رنگ مریخی بودند.

به گزارش مهر، سرانجام "روح" در 9 مارس 2005 در یک شب مریخی وارد منطقه "گرد و غبار شیطان" شد و بازده پانلهای خورشیدی این روبات به طور غیر منتظره ای به جای 60 درصد همیشگی به 93 درصد رسید.

دانشمندان ناسا در نهایت ناباوری دریافتند که توفان شن پانلهای خورشیدی روح را شستشو داده و به این ترتیب ماموریت این روبات را این چنین طولانی کرده است.

به این ترتیب در 4 ژانویه 2007 هم روح و هم فرصت از زمین یک به روز سازی نرم افزار رایانه های خود را دریافت کردند.

یکی از جذاب ترین تصاویری که این کاوشگر در واپسین روزهای سال 2007 از سطح مریخ به زمین ارسال کرد توانست تعجب محافل علمی و کیهان شناسی را برانگیزد.

در این تصاویر که احتمالا حاصل یک بازتابش نوری است به نظر می رسد زنی با لباس سبز رنگ در حالی که دست خود را بلند کرده، روی تپه ای در دور دست نشسته است.

آخرین آزمایشات بر روی روبات روح پیش از عزیمت به مریخ

به گزارش مهر، اما از این زمان مشکلات آغاز شد. اول در چرخها و بعد در پانلهایی که به دلیل یکسری از توفانهای شن انرژی الکتریکی بسیار کمی تولید می کردند.

در 6 فوریه 2009 باد مریخی وزیدن گرفت و مقدار زیادی از گرد و غباری که روی پانلهای حیات بخش این روبات را پوشانده بودند پاک کرد و منجر به افزایش انرژی باتریهای روح شد. از می 2009 مشکلات جدیدی روی چرخهای این روبات آغاز شد، به طوری که از آن زمان روح از حرکت باز ایستاده است.

اکنون به نظر می رسد که این روبات سیاره سرخ به پایان حیات خود نزدیک شده است به طوری که به گفته مقامات ناسا چشمان کاوشگر این روبات 10 ژوئن 2010 برای همیشه بسته خواهد شد.