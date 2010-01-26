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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۴

در کرج؛

اولین پیوند قرنیه چشم تامین اجتماعی غرب استان تهران انجام شد

اولین پیوند قرنیه چشم تامین اجتماعی غرب استان تهران انجام شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: اولین پیوند قرنیه چشم تامین اجتماعی غرب استان تهران در دی کلینیک فاز چهار مهرشهر کرج توسط تیم متخصص پزشکی انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیر گروه چشم پزشکی تامین اجتماعی غرب استان تهران منطقه کرج پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه این عمل به خبرنگاران گفت: این دی کلینیک تامین اجتماعی کرج مخصوص بیمارهای چشمی است که روزانه بالغ بر 70 نفر به این مرکز مراجعه می کنند.

دکتر ابوالحسن ملک فر افزود: شایع ترین بیماری چشمی که بیماران به منظور درمان به این مرکز مراجعه می کنند آب مروارید است که افراد در هر سنی به خصوص افراد مسن بروز می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: اکثر بیماران از وجود آب مروارید اطلاعی ندارند و بعد از مراجعه به مرکز درمانی متوجه آن می شوند و توصیه می‌شود که این بیماران هرچه سریعتر برای درمان بیماری به مراکز درمانی مراجعه کنند.

وی افزود: گاهی آنقدر در برخی خانواده ها به بیماریهای چشمی به خصوص آب مروارید کم توجهی می‌شود که این بیماری حادتر پیشرفت می کند.

این متخصص چشم عنوان کرد:‌ با این دی کلینیک پیوند قرنیه از امروز برای بیمه شدگان تامین اجتماعی به صورت رایگان انجام می‌شود.

کد مطلب 1024092

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