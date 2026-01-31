نهایی سازی فاز تحقیق و توسعه واکسن هاری انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احسان مصطفوی رئیس انستیتو پاستور ایران، در نشست خبری امروز به مناسبت آغاز دهه فجر که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به تاریخچه تاسیس انستیتو پاستور ایران، اظهار کرد: اولین انستیتو پاستور در جهان در سال 1887 در پاریس تأسیس شد و هدف لویی پاستور از تاسیس آن، ایجاد توانمتدسازی بر پایه یافتههای علمی علیه بیماریهای واگیر بود.
وی افزود: پس از جنگ جهانی اول، باتوجه به اینکه ایران درگیر قحطی و گسترش بیماریهای بود موافقتنامهای بین هیات ایرانی و فرانسوی برای تاسیس انستیتو پاستور ایران امضا شد و در سال 1299 این مجموعه کار خود را آغاز کرد. انستیتو پاستور ایران از نظر قدمت تاریخی تاسیس، یازدهمین انستیتو پاستور جهان و تنها انستیتو پاستور در خاورمیانه است که ظرفیت بسیار بزرگی برای کشور به شمار میرود.
رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به فعالیتهای ماندگار انستیتو پاستور ایران ادامه داد: ریشهکنی آبله، کنترل بیماریهای واگیر نظیر طاعون، ضدعفونی آب تهران، پاستوریزه کردن شیر برای اولین بار و ... جزو این فعالیتها بوده است.
این استاد اپیدمیولوژی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات، رییس انستیتو پاستور ایران با بیان این که از اوایل دهه هفتاد، انستیتو پاستور قطب بیوتکنولوژی پزشکی و دارویی کشور شد، ادامه داد: امروزه خدمات تشخیصی و بهداشتی، تولید، فناوری، پژوهش و ارتقای امنیت سلامت کشور از جمله خدمات انستیتو پاستور ایران است. در حوزه خدمات تشخیصی و بهداشتی دو مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت داریم، 13 آزمایشگاه مرجع کشوری و 8 آزمایشگاه بهداشتی داریم.
مصطفوی با اعلام این که تیم پاسخ سریع بیماریهای عفونی نیز در سالهای گذشته با هدف تشخیص سریع و پاسخ به اپیدمیها و پایش واریانتهای کرونا و سایر ویروسها در این موسسه تحقیقاتی راهاندازی شده است، گفت: بسیاری از متخصصان انستیتو پاستور ایران که دورههای تخصصی را در کوبا گذرانده بودند به عنوان نسل اول متخصصین صنعت بیوتکنولوژی دارویی پایه گذار شرکتهای موفق در حوزه تولید محصولات نوترکیب دارویی شدند. بیش از یک میلیون دوز صادرات واکسن به یکی از کشورهای آفریقایی داشتیم و انتقال تکنولوژی واکسن «هپاتیت ب» و چند داروی نوترکیب به کشور انجام شده و 22 درصد مقالاتی که اعضای انستیتو پاستور چاپ میکنند بینالمللی است.
وی با بیان اینکه امکان تولید پنوموکوک و کزاز و مننگوکوک وجود دارد، تصریح کرد: زیرساخت اصلی تولید در کرج واقع شده و زمینی به وسعت 18 هکتار به این موضوع تخصیص داده شده و در حال حاضر 40 محصول در این مجتمع تولید میشود که عمده محصولات تولیدی واکسن انسانی و واکسن هاری دامی است. آنتیژنها و محلولهای تزریقی نیز در بستر تولیدی انستیتو پاستور در حال تولید و عرضه است.
رئیس انستیتو پاستور اعلام کرد: بیش از 50 درصد نیاز کشور به واکسن را رازی و پاستور تولید میکنند و 40 درصد نیاز کشور از واردات تامین میشود و 10 درصد نیز واکسن پنتاوالان بوده که بخش خصوصی در قالب واردات بالک انجام میداده است. در دوران کرونا برای تمام واکسنهای کرونای تولیدی داخل کشور آزمونهای حیوانی در انستیتو پاستور ایران انجام شد.
مصطفوی به موانع توسعه تولید واکسنهای انسانی در کشور اشاره و تصریح کرد: ما به دلیل اینکه بخش دولتی هستیم واکسنهایمان با قیمت پایین خریداری میشود و نتیجه آن کاهش درآمد اختصاصی است. میانگین قیمت واکسنهایی که در سال جاری از موسسه رازی و پاستور خریداری شده، به ازای هر دوز واکسن 15 هزار تومان به طور متوسط بوده است و مشخص است که این قیمت نازل، ما را دچار مشکل میکند.
وی یادآور شد: قیمت تمام شده واکسن خیلی بیشتر از این اعداد است. ا گر هر واکسنی در داخل نتوانیم تولید کنیم، قیمت واردات آن بیش از 10 برابر پولی است که به تولیدکنندگان داخلی پرداخت میشود. در عین حال چالشهای تولید داخلی دولتی شامل قیمت گذاری پایین، عدم امکان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، پرداختی پایین به کارکنان و نبود چابکی لازم در حوزه اداری و مالی است.
رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به وضعیت تأمین واکسنهای برنامه توسعه ایمن سازی بیان کرد: تولید داخل در بخش دولتی و واردات دو راه تامین واکسنهای انسانی است و این محصولات برای بخش خصوصی جذابیت زیادی به لحاظ اقتصادی برای تولید ندارد.
وی با بیان اینکه در 15 سال اخیر حجم واردات واکسن سالانه حدود 20 میلیون دلار بوده است که اکنون به 100 میلیون دلار رسیده است، گفت: در سالیان اخیر اگر بسیاری از این سرمایهگذاریها و هزینههایی که به واردات اختصاص داده شد را صرف کمک به تولید داخلی میکردیم، میتوانستیم مشکلاتی که کشور با آن مواجه است را برطرف کنیم. در حوزه تولید داخل مزایای زیادی از جمله رفع چالشهای تحریمها، افزایش دسترسی به واکسنها و داروها، دانش بومی برای آینده و امکان صادرات وجود دارد.
رئیس انستیتو پاستور ایران تصریح کرد: فراخوان وزارت صمت برای تولید واکسن پنوموکوک و مننژیت صادر شده و باید سرمایههای کشور به سوی تولید داخل گسیل شود.
مصطفوی در پایان از نهایی سازی فاز تحقیق و توسعه واکسن هاری انسانی خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم خودکفایی در تولید واکسنهای هاری دامی را نیز رقم بزنیم. همچنین موافقت اصولی اولیه تولید محصول PPD که برای تست سل مورداستفاده قرار میگیرد، اخذ شده و به زودی در دستور کار قرار میگیرد.
