نظارت بر اجرای هدفمندی یارانه ها کار مجلس و سازمان بازرسی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی صبح امروز شنبه در نشست با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به عدم وجود موضوع خوشه بندی در قانون هدفمند کردن یارانه ها آیا دولت مجاز به این اقدام است، اظهار داشت: نظارت بر اجرای قوانین بر عهده سازمان بازرسی و مجلس است در خصوص نظارت شورای نگهبان فارغ از هر گونه اظهار نظر است و مجلس محترم برای بررسی و نظارت بر این امر می تواند عمل کند.

وی درباره تصویب قانون مجازات اسلامی افزود: این لایحه بیش از 730 ماده دارد که با تبصره هایش لایحه ای بسیار سنگین است و موارد زیادی در خصوص مسائل شرعی در آن وجود دارد که وقت زیادی می طلبد.

کدخدایی تصریح کرد: تا کنون نزدیک 470 تا 480 ماده این لایحه را شورای نگهبان بررسی کرده است و با توجه به کمبود وقت موضوع را با مجلس عنوان کرده و حدود 90 ایراد را به مجلس اعلام کرده ایم.

وی گفت: جلسات فوق العاده شورای نگهبان برای بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ادامه دارد و به دلیل حساسیت و زیاد بودن این موضوع نیاز است که با دقت نظر بیشتری فقهای شورای نگهبان به آن رسیدگی کنند.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار امیدواری کرد که در هفته های آینده نتیجه و بررسی های نهایی در خصوص لایحه قانون مجازات اسلامی صورت گیرد و درباره گزارش نهایی آن اطلاع رسانی شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با وجود وقت کم برای بررسی قانون بودجه سال 89 آیا شورای نگهبان آمادگی این را دارد که با برگزاری جلسات فوق العاده نتیجه بررسی این قانون را هر چه زودتر ارائه کند، گفت: شورای نگهبان همیشه تلاش می کند تا با برگزاری جلسات فوق العاده این موضوع را بررسی کند. اما با توجه به زمان کم و باقیماندن حدود 200 ماده قانون مجازات اسلامی امیدواریم که در موعد مقرر بتوانیم بررسی های لازم را درباره قانون بودجه سال 89 ارائه کنیم.

کدخدایی گفت: تلاش می کنیم تا با برگزاری جلسات فوق العاده در زمان قانونی نظر شورای نگهبان را درباره بودجه سال 89 اعلام کنیم.