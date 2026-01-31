به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: مسکو با قاطعیت اقدامات محدودکننده و غیرقانونی آمریکا علیه کوبا و فشار واشنگتن بر رهبری و مردم این کشور را محکوم میکند.
این دیپلمات روس تأکید کرد: اقدامات یکجانبه مبتنی بر اعمال تحریم علیه دولتهای مستقل و دارای حاکمیت که با دور زدن سازمان ملل متحد، منشور آن و سایر قواعد حقوق بینالملل اعمال میشوند کاملاً غیرقابل قبول هستند.
زاخارووا گفت: اطمینان داریم که کوبا علیرغم موانعی که از خارج بر سر راه توسعه آن ایجاد میشود، به حفظ روابط مؤثر خارجی و اقتصادی خود ادامه خواهد داد.
وی با اشاره به نام بردن از روسیه به عنوان یک کشور متخاصم در یک برنامه راهبردی آمریکا علیه کوبا گفت: برچسبزنی نه به تثبیت گفتوگوی روسیه و آمریکا کمکی میکند و نه به افزایش کارآمدی تلاشهای مهم میانجیگرانه واشنگتن برای حلوفصل بحرانها در مناطق مختلف جهان کمک خواهد کرد.
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