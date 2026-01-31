به گزارش خبرنگارمهر، علی ذوالقدر ظهر شنبه در نشست خبری افزود: تاکنون برای ۱۳۲ سازمان مردمنهاد (سمن) در استان مجوز فعالیت صادر شده است که از این تعداد، ۵۲ سمن فعال هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰ سمن دارای شناسه بوده و ۱۴ سمن جدید نیز در استان راهاندازی شده است، اظهار داشت: هدفگذاری استان تا پایان سال جاری، ایجاد ۲۰ سمن جدید است.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به تحقق کامل هدفگذاری راهاندازی ۱۳ سمن جدید در سال جاری، گفت: حمایت و توجه به سمنها از سوی مدیریت ارشد استان با جدیت دنبال میشود و در همین راستا تاکنون چهار جلسه با حضور سمنها و تشکلهای مردمنهاد استان برگزار شده که این اقدامات موجب افزایش انگیزه و دلگرمی فعالان این حوزه شده است.
وی بر ضرورت تعامل، گفتوگو با جوانان و شنیدن مطالبات آنان تأکید کرد و افزود: توجه به مسائل و دغدغههای جوانان نیازمند ایجاد بسترهای مناسب برای ارتباط مؤثر و مستمر با این قشر است.
ذوالقدر با اشاره به برنامههای هفته جوان گفت: در این هفته، ۴۴ مرکز روانشناسی استان به «کافههای گفتوگوی جوانان» تبدیل شدهاند تا فضایی غیررسمی و داوطلبانه برای بیان دغدغهها و مشکلات جوانان فراهم شود؛ اقدامی که میتواند به افزایش تعامل با گروههای هدف منجر شود.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه برنامههای حوزه جوانان بر پایه برنامهریزی علمی اجرا میشود، اظهار داشت: هدف اصلی، ایجاد همافزایی میان دستگاههای مرتبط است و با توجه به نقش حاکمیتی معاونت جوانان، همکاری و همراهی دستگاهها در این زمینه امری ضروری به شمار میرود.
وی تصریح کرد: اعتبارات موجود پاسخگوی تمامی نیازهای حوزه جوانان نیست و این موضوع ضرورت برنامهریزی دقیق، هدفمند و کارآمد را بیش از پیش نمایان میکند.
ذوالقدر اجرای طرح «مهتا» را یکی از برنامههای مهم این معاونت دانست و آن را فرصتی برای مهارتآموزی و اشتغال سربازان عنوان کرد و افزود: رستههای شغلی این طرح متناسب با اولویتهای هر استان و شهرستان تعیین میشود.
وی هدف از اجرای طرح مهتا (مهارتآموزی تا اشتغال) را کمک به اشتغال و تسهیل ازدواج جوانان عنوان کرد و گفت: نبود اشتغال پایدار یکی از موانع اصلی ازدواج جوانان است و تلاش میشود با اجرای این طرح، بخشی از این مشکل برطرف شود.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان در ادامه به تشریح برنامههای هفته جوان پرداخت و افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، در هفته جوان ۲۰۰ عنوان برنامه با همکاری مراکز مشاوره، گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد برگزار خواهد شد.
وی تجلیل از جوانان برتر استان را مهمترین برنامه این معاونت در هفته جوان برشمرد و گفت: جوانان میتوانستند تا ۲۶ دیماه از طریق سامانه «جوان پلاس» ثبتنام کنند و در مراسمی از برگزیدگان استانی تجلیل خواهد شد؛ این روند در سطح ملی نیز پیگیری میشود.
ذوالقدر برگزاری آیین تجلیل از نخبگان، محفل قرآنی در مصلای نماز جمعه، برنامههای کتابخوانی با محوریت موضوعات هویتی و تبیینی و نشستهای علمی و تخصصی را از دیگر برنامههای هفته جوان در استان عنوان کرد.
معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، گفت: هفته جوان سال ۱۴۰۴ با محوریت تقویت هویت ملی و نمایش دستاوردهای علمی کشور، از ۱۱ بهمنماه همزمان با میلاد حضرت علیاکبر (ع) و روز جوان آغاز شده و تا ۱۷ بهمنماه با اجرای برنامههای متنوع ادامه خواهد داشت.
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