بیش از 2400 واحد مسکونی به مددجویان و معلولان بهزیستی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابوالحسن فقیه با تاکید بر اینکه تامین مسکن و حمایت از اشتغال معلولان و مددجویان دو راهبرد اصلی بهزیستی برای توانمندسازی افراد تحت پوشش است، گفت: طی چهار سال گذشته 9500 واحد مسکونی توسط سازمان بهزیستی به مددجویان و معلولان واگذار شده و در حال حاضر نیز 6 هزار واحد مسکونی در دست احداث است و تا پایان 6 ماهه اول سال 89 به مددجویان تحت پوشش واگذار می شود.

وی گفت: اولویت واگذاری دو هزار و 486 واحد مسکونی به معلولان و مددجویان بر اساس درجه و شدت معلولیت، تعداد افراد تحت تکفل درخانوارهای بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار و نیز شرایط اقتصادی خانوار تعیین شده است.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: در قیاس با هزینه های زیاد ساخت مسکن، با اعتبارات بهزیستی امکان ساخت این تعداد مسکن وجود نداشت ولی با توجه به اینکه قیمت تمام شده مسکن برای بهزیستی پایین است، توانسته ایم این تعداد چشمگیر ساخت مسکن را انجام دهیم.

وی برخورداری مددجویان و معلولان از معافیت در پرداخت عوارض حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و صدور پروانه ساختمانی و نیز تامین زمین و اقلام مختلف توسط خیرین را از دلایل کاهش قیمت ساخت مسکن برای مددجویان و معلولان ذکر کرد.

فقیه در خصوص نحوه تامین اعتبار برای احداث این واحد های مسکونی تاکید کرد: اعتبار ساخت این واحدها از محل اعتبارات سازمان بهزیستی در سال های 86 و 87، مصوبات ویژه سفرهای استانی مقام معظم رهبری و هیات دولت و نیز مشارکت خیرین و نیکوکاران و تامین شده است.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: علاوه بر ساخت مسکن، سازمان بهزیستی برای تامین مسکن مددجویان و معلولان نیازمند، از طریق اعطای وام ودیعه مسکن و نیز مناسب سازی مسکن معلولین اقدام می کند و در همین راستا تعداد 15 هزار وام قرض الحسنه ودیعه مسکن در سال 88 پرداخت شده است.

فقیه اظهار داشت: تلاش بهزیستی این بوده که با توجه به شرایط خاص معلولان ساخت واحد های مسکونی در حد امکان در داخل شهر و مکان هایی با امکانات شهری – رفاهی بیشتر انجام شود.