اجرای طرح «یاس» با مشارکت ۸۰ هزار نفر در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر،سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، با اشاره به اجرای طرح «یاس» با همکاری جمعیت هلال احمر، این طرح را یکی از اقدامات مبارک و اثرگذار در حوزه توانمندسازی دانست و گفت: در اجرای این طرح از ظرفیت خالههای هلال احمر، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و سازمان ملی جوانان استفاده شد که انصافاً اتفاق بسیار مبارکی بود.
وی افزود: این طرح از ابتدا با ۱۰ هزار نفر آغاز شد، سپس به ۲۰ هزار و ۳۰ هزار نفر رسید و امسال با رشد چشمگیر، تعداد بهرهمندان آن به ۸۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. شرکتکنندگان در این طرح دورههای امدادگری، دورههای تبلیغی و دورههای خدمترسانی را پشت سر گذاشتند و در حوزه توانمندسازی نیز در قالب یک تفاهمنامه، اقدامات بسیار خوبی انجام شد.
رئیس کمیته امداد ادامه داد: این تفاهمنامه انگیزه مضاعفی به کمیته امداد داد تا در کنار جمعیت هلال احمر از ظرفیتی عظیم که پیشتر کمتر به آن توجه شده بود، استفاده کنیم. خوشبختانه در نتیجه این توانمندسازی، تعدادی از این عزیزان، بهویژه دختران بزرگوار تحت پوشش، ازدواج کردند و حتی تعدادی از آنان با جوانان عزیز عضو سازمان ملی جوانان جمعیت هلال احمر تشکیل زندگی دادند که این موضوع یک حرکت بسیار ارزشمند اجتماعی محسوب میشود.
بختیاری با تأکید بر لزوم گسترش همکاریها خاطرنشان کرد: در زمینههای بیشتری میتوانیم با سازمان ملی هلال احمر همکاری داشته باشیم، بهویژه با عنایت ویژهای که جناب آقای دکتر کولیوند دارند. در همینجا وظیفه خود میدانم از جناب آقای مدنی که انصافاً کمکهای بسیار زیادی داشتند و همچنین از معاونان ایشان صمیمانه سپاسگزاری کنم؛ چرا که این مجموعه دارای ظرفیت بسیار عظیمی است.
وی با اشاره به جامعه هدف کمیته امداد در حوزه جوانان و دانشآموزان گفت: ما بیش از یک میلیون و ۳۰ هزار دانشآموز و بیش از ۶۰ هزار دانشجو تحت پوشش کمیته امداد داریم. این ظرفیت بزرگ میتواند در قالب طرحهایی مانند «یاران سحری» و آموزشهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد و قطعاً این عزیزان میتوانند در پایگاههای ما نقشآفرینی کنند.
رئیس کمیته امداد با اشاره به نقشآفرینی نیروهای آموزشدیده در حوادث اخیر اظهار داشت: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، عزیزانی که در خانههای هلال و در قالب طرح یاس دورههای امدادگری را گذرانده بودند، در صحنهها حضور پیدا کردند و در کنار نیروهای جمعیت هلال احمر به ارائه خدمات پرداختند که این موضوع نشاندهنده ارزش بالای این طرح است.
بختیاری تصریح کرد: با توجه به اینکه مدت تفاهمنامه قبلی به پایان رسیده بود، امروز تفاهمنامه جدیدی با توسعه بیشتر در حوزه همکاریها مبادله شد تا این تجربه موفق برای آینده و در عرصههای مختلف ادامه پیدا کند و بتوانیم همچنان در کنار جمعیت هلال احمر به مردم خدمترسانی کنیم.
وی در پایان ضمن قدردانی مجدد از رئیس جمعیت هلال احمر، معاونان و شخص کولیوند، گفت: صمیمانه و خاضعانه از مجموعه جمعیت هلال احمر تشکر میکنیم و ایامالله دهه فجر را نیز به همه بینندگان و مردم عزیز تبریک عرض میکنیم.
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