دستگیری قاتل متواری در کمتر از ۳ ساعت در تبریز 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل مرد جوان در تبریز، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی های انجام گرفته مشخص شد، مقتول مرد جوانی است که در یکی از محلات تبریز با ضربات کلنگ توسط قاتل مضروب و در دم فوت نموده و قاتل نیز بلافاصله از محل متواری می‌گردد.

سرهنگ سلطانی تصریح کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی محل اختفای متهم را شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه در کمتر از ۳ ساعت قاتل را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان خاطر نشان کرد: قاتل در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی (قتل) معترف و انگیزه خود را اختلافات ملکی با مقتول که همسایه او بوده عنوان که جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.