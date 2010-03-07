برای مدیریت بهتر باید از همکاری و تعامل با مردم بهره گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده شامگاه شنبه در همایش بخشداران استان اظهار داشت: برای مدیریت بهتر و همچنین اداره کردن بخش باید از همکاری و مشارکت های مردم به ویژه اعضای شورای اسلامی و روحانیون بهره گرفت.

وی ادامه داد: بخشداران به عنوان مدیر بخش و پله اول ارتباط مردم با دولت می توانند با استفاده از نقش تاثیرگذار خود بخش زیادی از مشکلات و نارسایی ها را با حضور و مشارکت خود مردم محل رفع کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با اشاره به رسالت خطیر بخشداران در عرصه های مختلف یادآور شد: بخشدار باید در تمامی حوزه های بخش خود از مسائل مطلع بوده و ضمن ایجاد هماهنگی های لازم بین ادارات دولتی و مردم زمینه را برای خدمت رسانی بهتر سایر دستگاه های دولتی فراهم کند.

حسن زاده ارتباط بیشتر بخشداران با مردم و فراهم کردن زمینه مشارکت آنان در طرحهای عمرانی به ویژه در مناطق روستایی را از اهمیت بالایی ذکر کرد و افزود: در حال حاضر نوعی دیدگاه در حال شکل گیری است که همه منتظر حضور دستگاه های دولتی هستند که باید ضمن استفاده از امکانات و اعتبارات دولتی مشارکت خود مردم را نیز برای بعضی از طرحها فراهم کرد.

استاندار کردستان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به لزوم نهادینه کردن خدمت واقعی به مردم اظهار داشت: پشت میز نشستن و دستور دادن شیوه مدیریت نیست و بخشدار نظام جمهوری اسلامی ایران باید همواره و در تمامی صحنه ها یار و یاور مردم باشد.

اسماعیل نجار افزود: ارتباط بیشتر بخشداران با مردم و حضور در بین آنها یکی از لازمه های اصلی مدیریت صحیح و اصولی در بخشها و زیرساخت اصلی ایجاد وحدت و همدلی برای اجرای برنامه های مختلف دولت به شمار می رود که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه در کشور که از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد یاد می شود، بیان داشت: باید ضمن انجام کارهای مختلف اطلاع رسانی مردم را در زمینه های روانی و روحی برای اجرای این طرح آماده کرد که نقش بخشداران به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم بسیار مهم است

در ادامه این دیدار که با حضور جمعی از مدیران حوزه های ستادی استانداری کردستان برگزار شد، بخشداران استان به بیان دیدگاه ها و مشکلات حوزه کاری خود به ویژه در مسائل طرحهای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی پرداخته و خواستار رفع کاستیها و کمبودهای مختلف شدند.

بازنگری در اجرای طرحهای هادی روستایی، تقویت سرفصل اعتبارات فرهنگی و اختصاص اعتبارات ویژه به این بخش، رفع مشکلات و نارسایی های دهیاری های استان و لزوم توجیه مدیران برای ارتباط بیشتر با بخشداران از جمله مسائلی بود که از سوی بخشداران استان مطرح و خواستار رسیدگی به آنها شدند.