  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

پاسداری از ارزش‌ها از ویژگی معتمدان در نگاه اهل بیت(ع) است

پاسداری از ارزش‌ها از ویژگی معتمدان در نگاه اهل بیت(ع) است

سنندج- نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: صداقت و ثبات شخصیت، پاسداری از ارزش‌ها، مقاومت در برابر مال، روحیه ایثار و همراهی با مردم در بحران‌ها از ویژگی‌های معتمدان در نگاه اهل بیت (ع) است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، در همایش استانی معتمدان، نخبگان و متنفذان بسیج استان کردستان با اشاره به فرمایشات امام جعفر صادق (ع)، پنج شاخصه مهم برای نخبگان و افراد تأثیرگذار در جامعه را برشمرد و گفت: صداقت و ثبات شخصیت، پاسداری از ارزش‌ها، مقاومت در برابر مال و مقام، روحیه ایثار و همراهی با مردم در بحران‌ها از ویژگی‌های برجسته معتمدان حقیقی در نگاه اهل بیت (ع) است.

وی اظهار داشت: انسان متنفذ کسی است که با تمام توان خود، در مسیر خدمت به مردم و نظام از هیچ کوششی فروگذار نکند و در سخت‌ترین شرایط، میدان را خالی نگذارد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین حفظ وحدت و همدلی را کلید عبور از بحران‌های کشور دانست و تأکید کرد: صداقت در رفتار عمومی و خصوصی، شاخص مهمی در شخصیت نخبگان دینی و اجتماعی است.

لزوم انسجام ملی و ارتباط تنگاتنگ مردم با دولت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، نیز با تبریک ماه ربیع‌الاول و هفته وحدت، بر لزوم انسجام ملی و ارتباط تنگاتنگ مردم با دولت تأکید کرد

علی اکبر ورمقانی گفت: دشمنان نظام در ۴۵ سال گذشته همواره به دنبال ضربه زدن به کشور بوده‌اند، اما همبستگی ملت ایران، مانع از تحقق اهداف آنان شده است.

وی خدمت‌رسانی به مردم را وظیفه اصلی مدیران دانست و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگان و بخش خصوصی برای حل مشکلات و توسعه کشور هستیم.

این همایش با تجلیل از خانواده تعدادی از شهدای استان کردستان به کار خود پایان داد.

کد خبر 6582596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها