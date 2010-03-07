علی سعیدلو در حاشیه برگزاری دیدار نهایی رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور میان دو تیم مهرام و ذوب آهن با تاکید بر اینکه سازمان تربیت بدنی از هیچگونه حمایتی در قبال رشته بسکتبال دریغ نخواهد کرد، به خبرنگار مهر گفت: در همین راستا اقدامات لازم برای احداث خانه بسکتبال انجام شده و قرار است بزودی مراحل کلنگ‌زنی این مجموعه آغاز شود.

وی با اشاره به محل احداث خانه بسکتبال ادامه داد: اینکه خانه بسکتبال به طور دقیق کجا احداث شود به نظر و تصمیم خود مسئولان فدراسیون بسکتبال بستگی دارد. سازمان تربیت بدنی آماده است تا مدیران بسکتبال محل مورد نظر خود را مشخص و معرفی کنند تا برای انجام اقدامات، دستور دهیم. خصوصا اینکه بودجه این کار هم کنار گذاشته شده است.

* سازمان تربیت بدنی چه بودجه‎ای را برای ساخت خانه بسکتبال اختصاص داده است؟

رئیس سازمان تربیت بدنی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر اظهار داشت: هر چند میلیارد تومانی که نیاز باشد برای این کار صرف خواهیم کرد. به هر حال بسکتبال از رشته‎های همیشه موفق ورزش ایران بوده است. پس به جاست برای حمایت از این رشته هزینه کنیم.

سعیدلو تصریح کرد: بعد از مشخص شدن محل احداث خانه بسکتبال، بدون از دست دادن وقت و زمان مراحل ساخت آن آغاز می‌شود. طوری باید کار کرد که تا پیش از آغاز رقابت‎های جهانی بسکتبال (شهریورماه سال آینده - ترکیه) این مجموعه به نیمی از مراحل ساخت رسیده باشد.

وی با اشاره به 5 برابر شدن اعتبارات ورزش تصریح کرد: البته این افزایش اعتبارات مسئولیت‌ها را سنگین‎تر می‎کند. هم برای من که رئیس سازمان تربیت بدنی هستم و هم برای ورزشکاران که باید در رقابت‎های مختلف برای کسب مدال و سکو تلاش داشته باشند.

رئیس سازمان تربیت بدنی یادآور شد: بسکتبال هم یکی از رشته‏های پرتلاش است و در حد توان از این رشته و مدیرانش حمایت می‌کنیم.