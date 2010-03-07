علی سعیدلو در حاشیه برگزاری دیدار نهایی رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور میان دو تیم مهرام و ذوب آهن با تاکید بر اینکه سازمان تربیت بدنی از هیچگونه حمایتی در قبال رشته بسکتبال دریغ نخواهد کرد، به خبرنگار مهر گفت: در همین راستا اقدامات لازم برای احداث خانه بسکتبال انجام شده و قرار است بزودی مراحل کلنگزنی این مجموعه آغاز شود.
وی با اشاره به محل احداث خانه بسکتبال ادامه داد: اینکه خانه بسکتبال به طور دقیق کجا احداث شود به نظر و تصمیم خود مسئولان فدراسیون بسکتبال بستگی دارد. سازمان تربیت بدنی آماده است تا مدیران بسکتبال محل مورد نظر خود را مشخص و معرفی کنند تا برای انجام اقدامات، دستور دهیم. خصوصا اینکه بودجه این کار هم کنار گذاشته شده است.
* سازمان تربیت بدنی چه بودجهای را برای ساخت خانه بسکتبال اختصاص داده است؟
رئیس سازمان تربیت بدنی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر اظهار داشت: هر چند میلیارد تومانی که نیاز باشد برای این کار صرف خواهیم کرد. به هر حال بسکتبال از رشتههای همیشه موفق ورزش ایران بوده است. پس به جاست برای حمایت از این رشته هزینه کنیم.
سعیدلو تصریح کرد: بعد از مشخص شدن محل احداث خانه بسکتبال، بدون از دست دادن وقت و زمان مراحل ساخت آن آغاز میشود. طوری باید کار کرد که تا پیش از آغاز رقابتهای جهانی بسکتبال (شهریورماه سال آینده - ترکیه) این مجموعه به نیمی از مراحل ساخت رسیده باشد.
وی با اشاره به 5 برابر شدن اعتبارات ورزش تصریح کرد: البته این افزایش اعتبارات مسئولیتها را سنگینتر میکند. هم برای من که رئیس سازمان تربیت بدنی هستم و هم برای ورزشکاران که باید در رقابتهای مختلف برای کسب مدال و سکو تلاش داشته باشند.
رئیس سازمان تربیت بدنی یادآور شد: بسکتبال هم یکی از رشتههای پرتلاش است و در حد توان از این رشته و مدیرانش حمایت میکنیم.
نظر شما