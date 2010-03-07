33 درصد تصادفات کرمان به دلیل عدم توجه به جلو روی می دهد

سرهنگ مسعود غفوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طبق آمار موجود در خصوص بروز تصادفات در استان کرمان 33 درصد موارد تصادف به دلیل عدم توجه راننده به جلو و 21 درصد نیز به دلیل سرعت غیرمجاز روی می دهد که نشان دهنده نقش خطای انسانی در بروز تصادفات رانندگی دارد.

وی گفت: تنها در هفته گذشته در 131 حادثه رانندگی در شهرها و جاده های استان 20 نفر کشته و 181 نفر زخمی شدند.

فرمانده پلیس راه کرمان با اشاره به نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروز و افزایش مسافرتها خواستار توجه بیشتر رانندگان به مقررات رانندگی شد.

سرهنگ غفوریان در خصوص برخورد با رانندگان متخلف نیز گفت: در تشدید اقدامات پلیس با متخلفان رانندگی طی یک هفته گذشته هزار و 219 دستگاه خودرو و دو هزار و سه دستگاه موتورسیکلت توقیف شده اند.