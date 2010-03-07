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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۱

33 درصد تصادفات کرمان به دلیل عدم توجه به جلو روی می دهد

33 درصد تصادفات کرمان به دلیل عدم توجه به جلو روی می دهد

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه کرمان با اشاره به کشته شدن 20 نفر در تصادفات هفته گذشته کرمان گفت: در 33 درصد از تصادفات استان عدم توجه به جلو مهمترین نقش در بروز تصادف را دارد.

سرهنگ مسعود غفوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طبق آمار موجود در خصوص بروز تصادفات در استان کرمان 33 درصد موارد تصادف به دلیل عدم توجه راننده به جلو و 21 درصد نیز به دلیل سرعت غیرمجاز روی می دهد که نشان دهنده نقش خطای انسانی در بروز تصادفات رانندگی دارد.

وی گفت: تنها در هفته گذشته در 131 حادثه رانندگی در شهرها و جاده های استان 20 نفر کشته و 181 نفر زخمی شدند.

فرمانده پلیس راه کرمان با اشاره به نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروز و افزایش مسافرتها خواستار توجه بیشتر رانندگان به مقررات رانندگی شد.

سرهنگ غفوریان در خصوص برخورد با رانندگان متخلف نیز گفت: در تشدید اقدامات پلیس با متخلفان رانندگی طی یک هفته گذشته هزار و 219 دستگاه خودرو و دو هزار و سه دستگاه موتورسیکلت توقیف شده اند.

کد مطلب 1047185

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