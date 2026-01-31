تلاش استقلالی ها برای آشتی ساپینتو و با یک بازیکن!

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه استقلال در تلاش هستند تا با برگزاری جلسه‌ای میان عارف آقاسی مدافع تیم و ریکاردو ساپینتو، سرمربی این تیم، اختلافات موجود بین این دو را حل و فصل کنند. این اقدام در حالی انجام می‌شود که طی ماه های اخیر، روابط بین بازیکن و سرمربی تیم دچار تنش شده است.

عارف آقاسی که در حال حاضر از ترکیب اصلی استقلال دور است و به صورت انفرادی در تمرینات تیم حضور دارد و تلاش می‌کند آمادگی جسمانی و فنی خود را حفظ کند. از سوی دیگر ساپینتو بارها در اظهارات خود اعلام کرده که به این بازیکن در شرایط فعلی تیم نیازی ندارد و استفاده از او در ترکیب اصلی استقلال را ضروری نمی‌داند.

مدیران باشگاه امیدوارند با برگزاری این جلسه، فضای موجود در تیم آرام شود و اختلاف بین سرمربی و مدافع استقلال رفع شود تا تمرکز تیم برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر و مسابقات پیش رو حفظ شود.

با توجه به اهمیت حفظ انسجام تیمی و جلوگیری از حاشیه‌ها، پیگیری این جلسه از سوی باشگاه استقلال نشان‌دهنده تلاش مدیران برای مدیریت بحران داخلی و فراهم کردن شرایط بهتر برای عملکرد تیم است.

لازم به ذکر است که عارف آقاسی در نیم فصل قصد جدایی از جمع آبی پوشان را داشت که به دلیل پنجره بسته نقل و انتقالاتی استقلال، مدیران این باشگاه اجازه جدایی به او را ندادند و این بازیکن اکنون در بلاتکلیفی است.