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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۷

فدراسیون فوتبال اعلام کرد/

دو سال محرومیت برای بازیکن دوپینگی لیگ برتر/ سه روز فرصت اعتراض

دو سال محرومیت برای بازیکن دوپینگی لیگ برتر/ سه روز فرصت اعتراض

کمیسیون بدوی پس از رسیدگی به پرونده بازیکن دوپینگی لیگ برتر فوتسال، وی را به مدت دو سال از حضور در مسابقات رسمی محروم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نهم اسفندماه پاسخ 16 نمونه دوپینگ از آزمایشگاه کلن آلمان از سوی فدراسیون فوتبال دریافت شد که از مجموع 16 نمونه ارسالی به کلن آلمان 15 نمونه منفی و 1 نمونه مثبت اعلام شده که این نمونه مثبت مربوط به یکی از بازیکنان لیگ برتر فوتسال بود.

کمیسیون بدوی فدراسیون فوتبال پس از بررسی این پرونده وی را به مدت دو سال از کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال محروم کرد. این بازیکن که اشاره ای به نام و باشگاهش نشده است، سه روز فرصت دارد تا نسبت به درخواست استیناف اقدام کند.

براساس اعلام فدراسیون فوتبال در صورت عدم ارسال درخواست استیناف پس از مهلت قانونی مشخصات ورزشکار بصورت عمومی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1051945

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