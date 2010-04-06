به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله عباس واعظ طبسی در اولین جلسه هیئت امنای آستان قدس رضوی افزود: البته آن‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند.

نماینده ولی فقیه در خراسان تاکید کرد: باید با پیروی از تدابیر حکمت آمیز مقام معظم رهبری به دنبال اهداف خود هستیم و اطمینان داریم اگر بین مجموعه مدیریتی کشور هماهنگی و ارتباط صمیمی به دور از برخوردهای سیاسی و سلایق شخصی وجود داشته باشد، هیچ چیز مانع رسیدن کشور به منافع معنوی و مادی نخواهد بود.

وی افزود: هیئت امنای آستان قدس رضوی می‌تواند آنچه با تامل بدان می‌رسد را جمع‌بندی و به صورت یک سیاست به دستگاه‌های فرهنگی و همه مدیران اجرایی سازمان منتقل کنند.

طبسی تاکید کرد: همه مردم خودشان را مخاطب این سخن رهبری می‌دانند، خصوصا مدیران و در بین مدیران، ‌سیاست‌گزاران، برنامه‌ریزان و کسانی که فکر و نظر آن‌ها می‌تواند برای دستگاه اجرایی کشور مفید باشد.



وی افزود: سالی که گذشت مانند سال‌های دیگر گرچه مشکلاتی داشتیم، ولی با تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی باعث شد اوضاع پر چالش را پشت سر گذاشته است .

نماینده ولی فقیه در خراسان ؛ اظهار داشت : علی‌رغم فشارهای و دخالت‌ها در داخل و خارج کشور بحمدالله امروز شرایط کشور به گونه‌ای است که مورد غبطه حتی قدرت‌های بزرگ است.