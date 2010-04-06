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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۲۷

همه مردم خود را مخاطب پیام رهبری می‌دانند

همه مردم خود را مخاطب پیام رهبری می‌دانند

مشهد - خبرگزاری مهر: آیت‌الله واعظ طبسی گفت: همه مردم کشور مان خود را مخاطب پیام مقام معظم رهبری در سال جاری می‌دانند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله عباس واعظ طبسی در اولین جلسه هیئت امنای آستان قدس رضوی افزود: البته آن‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند.

نماینده ولی فقیه در خراسان تاکید کرد: باید با پیروی از تدابیر حکمت آمیز مقام معظم رهبری به  دنبال اهداف خود هستیم و اطمینان داریم اگر بین مجموعه مدیریتی کشور هماهنگی و ارتباط صمیمی به دور از برخوردهای سیاسی و سلایق شخصی وجود داشته باشد، هیچ چیز مانع رسیدن کشور به منافع معنوی و مادی نخواهد بود.

وی افزود: هیئت امنای آستان قدس رضوی می‌تواند آنچه با تامل بدان می‌رسد را جمع‌بندی و به صورت یک سیاست به دستگاه‌های فرهنگی و همه مدیران اجرایی سازمان منتقل کنند.

طبسی تاکید کرد: همه مردم خودشان را مخاطب این سخن رهبری می‌دانند، خصوصا مدیران و در بین مدیران، ‌سیاست‌گزاران، برنامه‌ریزان و کسانی که فکر و نظر آن‌ها می‌تواند برای دستگاه اجرایی کشور مفید باشد.

وی افزود: سالی که گذشت مانند سال‌های دیگر گرچه مشکلاتی داشتیم، ولی با تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی باعث شد اوضاع پر چالش را پشت سر گذاشته است .
 
نماینده ولی فقیه در خراسان ؛ اظهار داشت : علی‌رغم فشارهای و دخالت‌ها در داخل و خارج کشور بحمدالله امروز شرایط کشور به گونه‌ای است که مورد غبطه حتی قدرت‌های بزرگ است. 
کد مطلب 1058941

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