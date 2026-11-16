به گزارش خبرنگار مهر،در این آیین که عصر دوشنبه برگزار شد، بر ضرورت مشارکت و همراهی مردم، مسئولان، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های صنعتی برای برگزاری باشکوه این مراسم تأکید شد.

یادواره ۱۴ شهید شهرستان عسلویه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم خانواده‌های معظم شهدا برگزار خواهد شد.

این مراسم در راستای آماده‌سازی و اطلاع‌ رسانی برای برگزاری یادواره شهدای شهرستان عسلویه در روز یکم آذرماه و همزمان با برنامه‌های کنگره سرداران و امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر برگزار خواهد شد.





