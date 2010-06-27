حسن ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این کتاب اولین و قدیمی‌ترین اثر در زمینه ضرب‌المثل فارسی و شرح داستان‌ها و امثال است که توسط شخصی به نام محمدعلی حبل رودی در قرن یازدهم هجری قمری (سال 1045) به زبان فارسی در هند چاپ شده است.

وی درباره اصالت حبل رودی افزود: حبل رودی، رودی است نزدیک فیروزکوه حوالی تهران ولی این شخص در هند ساکن بوده و به تشویق شیخ‌الاسلام محمدعلی خاتونی وزیر فرهنگ دوست و ایرانی هند آن زمان، برای نخستین بار ضرب‌المثل‌های فارسی را در کتابی جمع‌آوری کرد.

این استاد زبان و ادبیات فارسی اضافه کرد: چاپ سنگی کتاب "جامع‌التمثیل" بیش از 50 بار منتشر شده است اما تاکنون تصحیح نشده بود و ما نسخه‌های پرغلطی از آن در دست داشتیم و امکان پژوهش دقیق در این زمینه وجود نداشت.

ذوالفقاری درباره نسخه مورد استفاده برای تصحیح این کتاب هم گفت: نسخه‌هایی از کتاب "جامع‌التمکثیل" در کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه و موزه ملی ملک موجود بود که ما نسخه کتابخانه ملک را مبنا قرار دادیم و در مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و در پژوهشی مشترک به همراه زهرا غلامی آن را تصحیح کردیم.

به گفته این پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی کتاب "جامع‌التمثیل" که حجم آن بیش از 1000 صفحه است و در 28 باب تدوین شده است، دربردارنده بیش از 1500 ضرب‌المثل فارسی و 200 داستان و تصاویر مرتبط است که قرار است به زودی برای چاپ به انتشارات معین سپرده می‌شود.