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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۵۷

مرثیه خوانی حسن خلج/ بشنوید؛

یا زهرا(س)؛ امید رحمة للعالمینی

یا زهرا(س)؛ امید رحمة للعالمینی

حسن خلج همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) در هیأت حسینیه انصارالحسین علیه السلام به مرثیه خوانی پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلج همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) در هیأت حسینیه انصارالحسین علیه السلام به مرثیه خوانی پرداخت و خواند: زهرا؛ تو حبل محکم حبل المتینی، امید رحمة للعالمینی.

در ادامه صوت این مراسم تقدیم مخاطبان می‌شود:

کد مطلب 5954988
فاطمه علی آبادی

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