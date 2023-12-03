یا زهرا(س)؛ امید رحمة للعالمینی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلج همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) در هیأت حسینیه انصارالحسین علیه السلام به مرثیه خوانی پرداخت و خواند: زهرا؛ تو حبل محکم حبل المتینی، امید رحمة للعالمینی.
در ادامه صوت این مراسم تقدیم مخاطبان میشود:
حسن خلج همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) در هیأت حسینیه انصارالحسین علیه السلام به مرثیه خوانی پرداخت.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلج همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) در هیأت حسینیه انصارالحسین علیه السلام به مرثیه خوانی پرداخت و خواند: زهرا؛ تو حبل محکم حبل المتینی، امید رحمة للعالمینی.
در ادامه صوت این مراسم تقدیم مخاطبان میشود:
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