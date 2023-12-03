یا زهرا(س)؛ امید رحمة للعالمینی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلج همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) در هیأت حسینیه انصارالحسین علیه السلام به مرثیه خوانی پرداخت و خواند: زهرا؛ تو حبل محکم حبل المتینی، امید رحمة للعالمینی.

در ادامه صوت این مراسم تقدیم مخاطبان می‌شود:

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