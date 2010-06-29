به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نقشه های پیش یابی هواشناسی در سه روز آینده در غالب مناطق کشور جو آرام بوده و هوای گرم تابستانی حاکم است.

همچنین در این مدت در برخی از مناطق غرب و جنوب غرب کشور پدیده گرد و غبار با غلظت کم پیش بینی می شود و روز جمعه نیز با نفوذ جریانات شمالی، دریای خزر مواج شده و در سواحل شمالی کشور دمای هوا افت نسبی دارد.

طبق اعلام سازمان هواشناسی، طی سه روز آینده در شمال سیستان و بلوچستان وزش باد و گرد و خاک پیش بینی شده است.

براساس این گزارش، استان خوزستان با 46 درجه و اردبیل با 30 درجه سانتی گراد بالای صفر گرمترین و خنکترین هوا را طی 24 ساعت آینده دارند.

آسمان تهران در روز چهارشنبه صاف در ارتفاعات نیمه ابری گاهی با وزش باد پیش بینی شده و بیشینه و کمینه دمای هوا فردا در این استان به ترتیب 40 و 29 درجه سانتی گراد است.