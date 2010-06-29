وودی آلن"رز ارغوانی قاهره" را بهترین فیلم خود دانست

به گزارش خبرگزاری مهر از امپایر آنلاین وودی آلن در گفت و گو با روزنامه تایمزدرباره مسائل مختلفی چون پا به سن گذاشتن ، انتخاب بازیگر و فعالیت در سینما سخن گفت.وی با اشاره به اینکه در زندگی فرصت هایی نصیبش شده که دیگران خود را برای آنها می کشتند ، بر آزادی کامل خود در روند خلاقیت هنری پا فشاری کرد.ولی افزود که از فرصت هایش به شکل درست استفاده نکرده و هیچ یک از فیلم هایش فروش قابل قبولی نداشته‌اند.



آلن در ادامه این گفت و گو درباره بهترین فیلمسازان تاریخ سینما گفت: چند نفری بهتر از دیگر فیلمسازان بوده‌اند که تعدادشان به زحمت به شش نفر می رسد. ازآن میان می توان به فلینی و کوروساوا اشاره کرد.



آلن در پاسخ به پرسشی درباره بهترین آثارش به نام شش فیلم اشاره کرد و "رز ارغوانی قاهره " را بهترین فیلم خود دانست.دیگر فیلم های محبوب وودی آلن از میان آثارش به ترتیب " امتیاز نهایی" ، " گلوله ها بر فراز برادوی" ، " زلیگ" ، " شوهران و همسران " و " ویکی کریستینا بارسلونا" بودند.



نکته جالب آنکه دو فیلم محبوب منتقدان یعنی " آنی هال" و " منهتن" در فهرست انتخابی وودی آلن جایی نداشتند.وودی آلن ظرف 45 سال، چهل و شش فیلم ساخته و 63 فیلمنامه نوشته است.

