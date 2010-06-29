وودی آلن"رز ارغوانی قاهره" را بهترین فیلم خود دانست

به گزارش خبرگزاری مهر از امپایر آنلاین وودی آلن در گفت و گو با روزنامه تایمزدرباره مسائل مختلفی چون پا به سن گذاشتن ، انتخاب بازیگر و فعالیت در سینما سخن گفت.وی با اشاره به اینکه در زندگی فرصت هایی نصیبش شده که دیگران خود را برای آنها می کشتند ، بر آزادی کامل خود در روند خلاقیت هنری پا فشاری کرد.ولی افزود که از فرصت هایش به شکل درست استفاده نکرده و هیچ یک از فیلم هایش فروش قابل قبولی نداشتهاند.
آلن در ادامه این گفت و گو درباره بهترین فیلمسازان تاریخ سینما گفت: چند نفری بهتر از دیگر فیلمسازان بودهاند که تعدادشان به زحمت به شش نفر می رسد. ازآن میان می توان به فلینی و کوروساوا اشاره کرد.
آلن در پاسخ به پرسشی درباره بهترین آثارش به نام شش فیلم اشاره کرد و "رز ارغوانی قاهره " را بهترین فیلم خود دانست.دیگر فیلم های محبوب وودی آلن از میان آثارش به ترتیب " امتیاز نهایی" ، " گلوله ها بر فراز برادوی" ، " زلیگ" ، " شوهران و همسران " و " ویکی کریستینا بارسلونا" بودند.
نکته جالب آنکه دو فیلم محبوب منتقدان یعنی " آنی هال" و " منهتن" در فهرست انتخابی وودی آلن جایی نداشتند.وودی آلن ظرف 45 سال، چهل و شش فیلم ساخته و 63 فیلمنامه نوشته است.
وودی آلن در یک گفتگوی مطبوعاتی "رز ارغوانی قاهره" را بهترین فیلم دوران کارگردانی خود معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر از امپایر آنلاین وودی آلن در گفت و گو با روزنامه تایمزدرباره مسائل مختلفی چون پا به سن گذاشتن ، انتخاب بازیگر و فعالیت در سینما سخن گفت.وی با اشاره به اینکه در زندگی فرصت هایی نصیبش شده که دیگران خود را برای آنها می کشتند ، بر آزادی کامل خود در روند خلاقیت هنری پا فشاری کرد.ولی افزود که از فرصت هایش به شکل درست استفاده نکرده و هیچ یک از فیلم هایش فروش قابل قبولی نداشتهاند.
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