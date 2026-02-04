سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان یزد 

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک، صبح چهارشنبه در سفر یک روزه خود به استان در ۴ شهرستان استان یزد حضور مییابد.
وی ضمن بازدید از پروژهها، پنج طرح مهم صنعتی و معدنی را همزمان با عید نیمه شعبان و دهه مبارک فجر افتتاح میکند.
پروژههای نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی، مجموعه تولیدی گرانول پلیمری، کنسانتره آهنی، مجموعه تولید الکترود گرافیتی و هنرستان ۱۲ کلاسه فنی و حرفهای از پروژههای مهمی است که وزیر صمت آن را افتتاح میکند.
استان یزد به عنوان دومین استان معدنی و چهارمین استان صنعتی در کشور شناخته میشود.
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