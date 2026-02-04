انقلاب از زاویه «این مردم نازنین»؛ امیرحسین مدرس راوی شد

مژگان فرزین تهیه‌کننده «این مردم نازنین» با اشاره به ایده و ساختار این برنامه درباره وقایع انقلاب به خبرنگار مهر بیان کرد: محور اصلی برنامه، کتاب است؛ کتاب‌هایی که به شکل داستانی یا روایی به وقایع انقلاب اسلامی پرداخته‌اند. در هر قسمت، یک کتاب با موضوع انقلاب معرفی می‌شود و درباره فضای کلی، نویسنده و اهمیت آن اثر صحبت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: بخش شنیدنی و متفاوت برنامه، روایت بخش‌هایی از کتاب‌هاست که با صدای امیرحسین مدرس پخش می‌شود. انتخاب مدرس به دلیل تسلط او بر روایت، بیان گرم و تجربه‌اش در اجرای متون ادبی و تاریخی بوده است. تلاش کردیم، شنونده حس کند با یک قصه زنده و انسانی از دل انقلاب مواجه است، نه صرفاً یک روایت تاریخی خشک.

تهیه‌کننده «این مردم نازنین» با تأکید بر رویکرد مردمی برنامه افزود: تمرکز ما بیشتر بر داستان‌ها و خاطراتی است که انقلاب را از زاویه نگاه مردم عادی روایت می‌کند؛ قصه‌هایی که نشان می‌دهد انقلاب چگونه در زندگی روزمره آدم‌ها جریان داشته و شکل گرفته است.

فرزین در پایان به هدف اصلی این برنامه اشاره و عنوان کرد: می‌خواستیم دهه فجر را بهانه‌ای برای نزدیک‌تر شدن مخاطب به کتاب و ادبیات انقلاب قرار دهیم. شنونده شاید فرصت یا انگیزه خواندن کتاب را نداشته باشد، اما با شنیدن بخش‌هایی از آن، کنجکاو می‌شود و ارتباط عاطفی برقرار می‌کند.

برنامه «این مردم نازنین» با تلفیق معرفی کتاب، روایت داستانی و فضای نوستالژیک روزهای انقلاب، تلاش دارد تصویری انسانی و ملموس از آن دوران ارائه دهد؛ روایتی که هر روز ساعت ۱۳ از رادیو صبا شنیده می‌شود.