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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۲۹

انقلاب از زاویه «این مردم نازنین»؛ امیرحسین مدرس راوی شد

انقلاب از زاویه «این مردم نازنین»؛ امیرحسین مدرس راوی شد

تهیه کننده «این مردم نازنین» از تمرکز این برنامه بر داستان‌ها و خاطراتی گفت که انقلاب را از زاویه نگاه مردم عادی روایت می‌کند.

مژگان فرزین تهیه‌کننده «این مردم نازنین» با اشاره به ایده و ساختار این برنامه درباره وقایع انقلاب به خبرنگار مهر بیان کرد: محور اصلی برنامه، کتاب است؛ کتاب‌هایی که به شکل داستانی یا روایی به وقایع انقلاب اسلامی پرداخته‌اند. در هر قسمت، یک کتاب با موضوع انقلاب معرفی می‌شود و درباره فضای کلی، نویسنده و اهمیت آن اثر صحبت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: بخش شنیدنی و متفاوت برنامه، روایت بخش‌هایی از کتاب‌هاست که با صدای امیرحسین مدرس پخش می‌شود. انتخاب مدرس به دلیل تسلط او بر روایت، بیان گرم و تجربه‌اش در اجرای متون ادبی و تاریخی بوده است. تلاش کردیم، شنونده حس کند با یک قصه زنده و انسانی از دل انقلاب مواجه است، نه صرفاً یک روایت تاریخی خشک.

تهیه‌کننده «این مردم نازنین» با تأکید بر رویکرد مردمی برنامه افزود: تمرکز ما بیشتر بر داستان‌ها و خاطراتی است که انقلاب را از زاویه نگاه مردم عادی روایت می‌کند؛ قصه‌هایی که نشان می‌دهد انقلاب چگونه در زندگی روزمره آدم‌ها جریان داشته و شکل گرفته است.

فرزین در پایان به هدف اصلی این برنامه اشاره و عنوان کرد: می‌خواستیم دهه فجر را بهانه‌ای برای نزدیک‌تر شدن مخاطب به کتاب و ادبیات انقلاب قرار دهیم. شنونده شاید فرصت یا انگیزه خواندن کتاب را نداشته باشد، اما با شنیدن بخش‌هایی از آن، کنجکاو می‌شود و ارتباط عاطفی برقرار می‌کند.

برنامه «این مردم نازنین» با تلفیق معرفی کتاب، روایت داستانی و فضای نوستالژیک روزهای انقلاب، تلاش دارد تصویری انسانی و ملموس از آن دوران ارائه دهد؛ روایتی که هر روز ساعت ۱۳ از رادیو صبا شنیده می‌شود.

کد مطلب 6739043
عطیه موذن

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