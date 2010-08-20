سفره روزه داران گلستانی کوچکتر شد

به گزارش خبرنگار مهر گرگان، بررسی قیمت برخی اقلام غذایی در روزهای اخیر در گلستان نشان از رشد بین 10 تا 20 درصد نرخ برخی اجناس در بازارهای استان می دهد.

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و نیاز به برخی اقلام غذایی، موجب سودجویی برخی فروشندگان و افزایش چند برابری نرخ اجناس و مایحتاج ضروری مردم شده است و نظارت بیشتر بر اصناف و واحدهای کسبی در استان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

بررسی های مهر نشان می دهد که قیمت لوبیا سفید در روزهای اخیر به ازای هر کیلوگرم 17 هزار ریال رسیده است و لوبیا قرمز نیز با افزایش قیمت به 17 هزار ریال در فروشگاه های سطح شهر گرگان رسیده است.

همچنین هر کیلوگرم نخود با قیمت 14 هزار ریال، لپه بادامی 16 هزار ریال، عدس هر کیلوگرم 17 هزار ریال رسیده است.

عرضه کیلویی تخم مرغ در گلستان

تخم مرغ نیز از چندی پیش به واحد کیلوگرم به فروش می رسد و قیمت هر کیلو گرم تخم مرغ 11 هزار و 500 ریال در بازارهای گلستان است.

بی شک عدم نظارت بر بازار و تمایل برخی فروشندگان به عرضه مواد غذایی به واحد کیلوگرم موجب خواهد شد در آینده نزدیک، برخی اقلام غذایی مانند نان نیز به واحد کیلو در استان عرضه شود.

مصرف خرما که همزمان با ایام ماه مبارک رمضان در سراسر کشوراز جمله گلستان افزایش یافته است، به دو صورت کیلویی و بسته ای در فروشگاه های شهرهای مختلف گلستان عرضه می شود.

قیمت هر کیلو خرما با تفاوت چشمگیر در دو فروشگاه مجاور هم در گرگان با دو نرخ 20 هزار ریال و 25 هزار ریال در نوسان است و خرما بسته ای نیز با قیمت بیش از 20 هزار ریال بفروش می رسد.

میوه و تربار نیز در ایام مختلف سال در گلستان دارای قیمتهای مختلفی است و قیمت سیب گلاب در ماه رمضان در برخی فروشگاه های مرکز گلستان کیلویی 15 هزار ریال درج شده است و سیب معمولی نیز با پنج هزار ریال کاهش نسبت به سیب گلاب با قیمت 10 هزار ریال فروخته می شود.

مواد پروتئینی مانند گوشت سفید و مرغ نیزهر روز دارای قیمت متفاوتی هستند و به رغم اینکه گلستان از نظر دارا بودن مرغداری و تولید گوشت مرغ و تخم مرغ اشباع شده است ولی نرخ آن نسبت به دیگر مناطق کشور که به نوعی واردکننده این محصولات هستند، گرانتر است.

هم اکنون مرغ گرم کشتار روز با قیمت 31 هزار ریال و مرغ منجمد نیز با قیمت 27 هزار و 500 ریال در مرکز گلستان عرضه می شود و نوسانی قیمت های محصول موجب اعتراض شهروندان شده است.

نرخ گوشت قرمز بیشترین نوسان را در استان گلستان داراست و افزایش نرخ این محصول موجب حذف این ماده پروتئینی از سفره های برخی گلستانیها و جایگزینی مواد پروتئینی نظر سویا با آن شده است.

قیمت گوشت گوسفند به ازای هر کیلوگرم 95 هزار ریال، گوشت گوساله 70 هزار ریال در فروشگاه های گلستان رسیده است و گوسفند با دمبه کیلوگرمی 100 هزار ریال و بره کیلوگرمی 150 هزار ریال فروخته می شود.

گلستان دارای 3.8 میلیون واحد دامی و قطب مهم تولید مواد پروتیئنی در کشور است ولی نرخ روبه رشد قیمت مواد پروتیئنی بویژه در آستانه ماه مبارک رمضان مشکلات شهروندان را دو چندان کرده است.

نرخ انواع برنج در بازار گلستان نیز ثبات ندارد و هر روز با قیمت های مختلفی روبرو است و گرانی، این محصول را به طلای نایابی در سفره برخی از اهالی گلستان مبدل کرده است.

اکنون در فروشگاه های گلستان، برنج طارم مجلسی درجه 1 با قیمت هر کیلو گرم 20 هزار ریال، دمسیاه درجه 1 با نرخ های بین 22 تا 25 هزار ریال عرضه می شود.

تعیین نرخ خرید تضمینی محصول برنج و برداشت شلتوک از مزارع نیز در کاهش قیمت برنج در بازارهای گلستان تاثیری نداشته است و نرخ انواع برنج روز به روز بالاتر می رود.

گلستان دارای 53 هزار هکتار مزارع برنج پرمحصول است و خرید تضمینی نشدن این محصول نیز در گرانی نرخ آن اثرگذار است.



مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با اشاره به وجود تخلفات در بین برخی واحدهای صنفی استان گفت: بیشترین شمار تخلفات به تعداد هزار و 831 فقره مربوط به عدم درج قیمت است و نگهداری کالای قاچاق به تعداد هزار و 80 فقره دیگر تخلفات را شامل می شود.



حسین حسن پور افزود: کم فروشی به تعداد 55 فقره، 309 فقره عدم صدور فاکتور، خرید کالای خارج از ضوابط 29 مورد، حراج خارج از ضوابط 64 مورد، نداشتن پروانه کسب سه مورد دیگر تخلفات را تشکیل می دهند.



مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان بیان کرد: آمار تخلفات در بازار استان به دلیل مذهبی بودن و اعتقادی بودن بسیار پایین است.



حسن پور یادآور شد: بیشترین تخلفات واحدهای صنفی مربوط به شهرهای گرگان و گنبد و کمترین نیز با 30 فقره تخلف مربوط به شهرستان بندرترکمن است.

وی گفت: متخلفان اقتصادی و صنفی در استان در سال جاری بیش از چهار میلیارد و 415 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

بازرگانی گلستان نیز اعلام کرد: بزودی بازرسی واحدهای خرده فروشی و عمده فروشی به اصناف در استان واگذار می شود.

پیشگیری و جلوگیری به موقع از افزایش غیر منطقی قیمتهای کالا، هماهنگی اتحادیه با واحد های صنفی درحفظ، آرامش وتامین و توزیع اقلام مورد نیاز وهمچنین اعلام نرخ منطقی برخی ازکالاها وخدمات به کمیسیون نظارت دلیل اجرای این طرح اعلام شد.

هر چند برگزاری فروشگاه های تابستانه و پائیزه موجب تعدیل نرخ قیمتها می شود ولی نظارت مستمر بر اصناف و برخورد با واحدهای متخلف صنفی در این زمینه می تواند کارساز باشد.