خبرگزاری مهر، گروه استانها- حامد عرب زاده: در هفتههای اخیر، افزایش تدریجی اما محسوس بهای اقلام روزمره، بهویژه میوه، صیفیجات و مواد پروتئینی، نگرانیهای تازهای را در میان شهروندان بوشهری برانگیخته است.
در حالی که موجهای بزرگ گرانی در گذشته با واکنشهای تند و زودگذر همراه بودند، این بار شاهد روندی خزنده اما مستمر در بازار هستیم. قیمتها بهطور میانگین بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافتهاند؛ افزایشی که شاید در نگاه اول چشمگیر نباشد، اما وقتی به صورت روزانه و در تمامی اقلام ضروری تکرار شود، فشار قابل توجهی بر دوش خانوادهها وارد میکند.
استان بوشهر با اقلیم گرم و مرطوب خود، همواره یکی از خاستگاههای تولید صیفیجات در کشور بوده است. گوجهفرنگی، خیار، بادمجان و کدو از جمله محصولاتی هستند که بهوفور در این منطقه تولید میشوند. با این حال، در هفتههای اخیر قیمت این محصولات در بازار محلی افزایش قابلتوجهی داشته است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که قیمت هر کیلو خیار، گوجه و کدو در بازار بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش هزینههای حملونقل، کمبود موقت برخی محصولات به دلیل شرایط آبوهوایی و هزینههای بالای آبیاری در ماههای گرم، از جمله دلایل اصلی این رشد تدریجی قیمت عنوان میشوند.
یک زن خانهدار در اینباره به خبرنگار مهر گفت: قیمت سبزیجات و مواد پروتئینی هر روز بالاتر میرود و ما برای خرید مواد غذایی مورد نیاز دچار مشکل شدهایم. قبلاً میتوانستیم با یک هزینه معقول، همه نیازهای روزانه را تأمین کنیم، اما الان مجبوریم خیلی از اقلام را حذف کنیم یا کمتر بخریم. به خصوص گوشت و مرغ که به طور قابل توجهی گران شدهاند. این افزایش قیمتها زندگی را برای ما سخت کرده است.
فاطمه ادامه داد: ما مجبور شدهایم برای مدیریت هزینهها بیشتر برنامهریزی کنیم و خریدهای غیرضروری را حذف کنیم. این وضعیت نه تنها فشار مالی ایجاد کرده، بلکه روی روحیه خانوادهها نیز تأثیر منفی گذاشته است.
یک کارمند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیرات گرانیها گفت: با وجود اینکه درآمد ما تقریباً ثابت مانده، هزینهها به شدت افزایش یافته است. بسیاری از خانوادهها مجبور شدهاند مصرف گوشت و مرغ را کاهش دهند و بیشتر روی مواد پروتئینی ارزانتر مثل تخممرغ و حبوبات تمرکز کنند. این موضوع باعث شده برنامهریزی خرید روزانه بسیار سخت شود و نگرانیها بابت تأمین مایحتاج بیشتر شود.
او افزود: اگر نظارت بیشتری صورت نگیرد و تدابیر مؤثری برای کنترل قیمتها اتخاذ نشود، وضعیت زندگی مردم دشوارتر خواهد شد. این فشار اقتصادی، آسیبهای اجتماعی و روانی نیز به دنبال دارد.
مواد پروتئینی؛ استمرار افزایش با نرخی ملایم اما مداوم
در حوزه مواد پروتئینی، وضعیت از حیث نرخ افزایش مشابه است، اما با حساسیتی بیشتر از سوی خانوارها همراه شده است. گوشت مرغ، تخممرغ و انواع گوشت قرمز در یک روند صعودی ملایم قرار گرفتهاند.
اگرچه این افزایشها در مقایسه با جهشهای قبلی بازار چندان سنگین به نظر نمیرسند، اما در شرایطی که سطح درآمد خانوارها ثابت مانده و بسیاری از مردم با تورم عمومی در سایر حوزههای زندگی خود دستبهگریبان هستند، همین میزان رشد نیز میتواند معیشت را تحت تأثیر قرار دهد.
گرانی و خاموشیهای مکرر، زندگی مردم را دشوار کرده است
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با انتقاد شدید از افزایش بیرویه قیمت کالاها و خدمات در این شهر، خواستار ورود جدی دستگاههای نظارتی به بازار و مدیریت شرایط اقتصادی شد.
وحید نیکروش با اشاره به موج اخیر گرانی در سطح شهر، بهویژه در حوزه صیفیجات و مواد پروتئینی، گفت: این گرانیها موجی از نارضایتی را در میان شهروندان ایجاد کرده است و لازم است مسئولان ذیربط پاسخگو باشند.
وی افزود: در حالی شاهد افزایش قیمتهای بیضابطه هستیم که حتی در شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، بازار با نظارت دقیقتری همراه بود و کالاها به وفور در اختیار مردم قرار داشت.
رئیس شورای شهر بوشهر با تأکید بر اینکه قیمت کالاها در بازار بوشهر به شکل نامتعارفی افزایش یافته است، تصریح کرد: دولت بارها بر لزوم حفظ ثبات قیمتها تأکید کرده، اما در عمل نهتنها ثباتی دیده نمیشود، بلکه قیمت اقلام اساسی روز به روز در حال افزایش است.
نبود نظارت یا ناکارآمدی سیاستهای تنظیم بازار؟
واقعیت آن است که روند افزایشی قیمتها اگرچه ملایم است، اما از چشم شهروندان پنهان نمیماند. تکرار این افزایشها در بازههای زمانی کوتاه، بدون نظارت مؤثر یا سیاستهای مشخص برای مهار آن، باعث بیاعتمادی نسبت به بازار و نهادهای ناظر شده است. تنظیم بازار در شرایطی که زیرساختهای نظارتی فرسوده و اختیارات اجرایی محدود است، بهسختی میتواند کارایی لازم را داشته باشد.
از سوی دیگر، گرانی کالاهای روزمره به مرور، سبد خرید خانوار را محدودتر میکند. بسیاری از خانوادهها در بوشهر ناچار شدهاند از میزان مصرف برخی اقلام بکاهند یا به کالاهای جایگزین با کیفیت پایینتر روی بیاورند. این روند نهتنها بر سلامت عمومی تأثیر میگذارد، بلکه شکاف طبقاتی را در جامعه عمیقتر میکند.
افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت صیفیجات و مواد پروتئینی در بوشهر، اگرچه آرام و خزنده است، اما در مجموع اثرات گستردهای بر معیشت مردم دارد. این وضعیت نشان میدهد که حتی گرانیهای غیرجهشی نیز میتوانند بهمرور فشارهای روانی و اقتصادی فراوانی به جامعه تحمیل کنند. تداوم این روند در صورت نبود برنامهریزی و نظارت دقیق، نهتنها سفرهها را کوچکتر، بلکه اعتماد عمومی به بازار و مدیریت اقتصادی را نیز سستتر خواهد کرد.
نظر شما