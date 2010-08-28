مسئولان بجای چاره جوئی دریاچه ارومیه صورت مسئله را پاک می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، وحید کاظم زاده قاضی جهانی صبح شنبه در حاشیه بازدید اعضای کارگروه حفاظت از محیط زیست شمالغرب کشور از بندر رحمانلوی عجب شیر، با ابراز تاسف از نادیده گرفتن تبعات خشکی دریاچه ارومیه توسط متولیان امر گفت: با مرگ تدریجی 80 درصد از دریاچه ارومیه و محو شدن آب از دیدگان مردم ، دریاچه ای باقی نمانده است که منبعد درباره آن چاره جویی شود.

دبیرمنطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه مرگ دریاچه ارومیه را در بندررحمانلو به چشم خود دیدیم افزود: بارها و از طرق مختلف ، نگرانی کمیسیون حقوق بشراسلامی را از نابودی دریاچه ارومیه به گوش مسئولین امر رسانده ایم و بدلیل اینکه تصمیم گیری درمورد تبعات خشک شدن دریاچه و جلوگیری از عمیق شدن این فاجعه از عهده استانداران و مدیران استانی خارج می باشد و به عزم ملی دولتمردان در تهران نیاز دارد.

وی با بیان اینکه دریاچه نمکی قم نیز دو دهه قبل در اثر تساهل مدیران وقت بکلی نابود شده و از بین رفت افزود: این تجربه در دریاچه‌ آرال که در شمال تاجیکستان بین چند کشور مشترک بوده نیز قبلاً اتفاق افتاده است.

مهندس کاظم زاده با بیان اینکه پنج دهه قبل ، روس‌ها روی رودخانه‌هایی که به دریاچه آرال می‌ریخت سد زدند و آبش را به ترکمنستان و جاهای دیگر انتقال داده و کشت پنبه را رونق دادندافزود:آنها خیلی هم خوشحال بودند که بوسیله اینکار مثلاً کشت پنبه‌ آنها چند برابر شده است اما کم کم این دریاچه خشک شد و وقتی که خشک شد، جمعیت بزرگی در اطراف دریاچه به بیماریهای مختلفی همچون سرطان مبتلا شدند.

وی با بیان اینکه فاجعه عقب نشینی160 کیلومتری آب در دریاچه آرال شوروی سابق، بیکاری 200 هزار کارگر ، تعطیلی صدها هزار کارخانه شیلات و افزایش سرطان های ناشی از رسوبات نمک را به همراه داشت، تصریح کرد: دریاچه هایی مثل دریاچه ارومیه که در انتظار آب رسانی از سوی انسان ها بعنوان بزرگترین مخرّبین و برهم زنندگان اکولوژی زیست محیطی هستند هم اینک به دلیل مدیریت ناصحیح با مشکل نابودی کلی قرار گرفته است.

دبیرمنطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه در صورت خشک شدن نهایی دریاچه ، بادهای منطقه ، نمک جامانده از دریاچه را به سمت شهرها ، روستاها ، جنگل ها و زمین های کشاورزی شمالغرب کشور گسیل داده و موجبات نابودی گونه های گیاهی و نباتی و تخریب ساختمان‌ها و خودروها را در شش استان کشور فراهم خواهند ساخت افزود: تا زمانی که بحران نابودی دریاچه ارومیه به طور عمیق درک نشده و برای مردم و مسئولین نظام ملموس نگردد مشکلات این دریاچه حل نخواهد شد.

کاظم زاده تمام مشکلات دریاچه ارومیه ، حتی تغییر رنگ اخیر در قسمت های کوچک باقی مانده دریاچه به رنگ سرخ نیز را به دلیل کمبود آب ورودی به دریاچه دانست و با اشاره به اینکه مردم منطقه اقدام درخوری در حفاظت از آن انجام نداده اند افزود: با توجه به اینکه فرهنگ اسراف و استفاده بی مهابا از آب در بین ایرانیان وجود دارد، دولت و سازمان محیط زیست نمی توانند به تنهایی کمبود آب دریاچه را جبران نموده و از مرگ آن جلوگیری نمایند.

وی با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه در چهار دهه گذشته بدون ملاحظات زیست محیطی مدیریت شده است افزود:باتوجه به آنچه گفته شد در مقطع کوتاه نمی توانیم این دریاچه را از بحران نجات دهیم.

کاظم زاده با اشاره به اینکه ادعاها برای رفع مشکل دریاچه ارومیه رسانه ای بوده و تابحال فقط بر روی کاغذ قرار گرفته است ادامه داد: تا زمانی که در سطح ملی اراده ای جهت حل اساسی این معضل وجود نداشته باشد نمی توان امیدوار بود که بزودی شاهد بهبود وضعیت این دریاچه باشیم.

وی آب رسانی به دریاچه از طریق رودخانه زاب کوچک و رود ارس را طبق اظهار نظر کارشناسان ممکن دانست و افزود: البته انتقال آب رودخانه زاب کوچک از مرز ایران و عراق به دریاچه ارومیه به احداث تونلی به طول 15 کیلومتر نیاز دارد که آن هم به تصمیم ملی نیاز دارد.

کاظم زاده سخنان نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر کوچک کردن دریاچه ارومیه برای مدیریت بهتر را پاک کردن صورت اصلی مسئله و فرار از حل این معضل دانست و گفت: افرادی که برداشت نمک از دریاچه را برای رفع شوری آن مطرح می کنند، مشکل را درک نکرده و از کارکردهای دریاچه اطلاعی ندارند.