به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ باید به ترتیب با تیمهای ملی نیوزیلند، بلژیک و مصر دیدار کند. در این راستا، مسئولان فدراسیون فوتبال در تلاش هستند تا پیش از آغاز مسابقات، بازیهای تدارکاتی مناسبی مطابق با درخواست امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی تدارک ببینند.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره بازیهای دوستانه تیم ملی فوتبال گفت: با همکاران خود صحبت کردم و روز یکشنبه جلسهای در مالزی برگزار خواهیم کرد تا درباره پشتیبانی از تیمهای ملی، به ویژه تیم بزرگسالان، گفتگو کنیم. ما دو بازی دوستانه در فروردین برگزار خواهیم کرد که جزئیات رسمی آن به زودی اعلام میشود.
او با اشاره به موانع احتمالی در برگزاری بازیهای تدارکاتی افزود: اما آنچه مسلم است، ما دو بازی خوب در فروردین ۱۴۰۵ برگزار خواهیم کرد و امروز روند یکی از قراردادها نیز انجام میشود. یک تیم آفریقایی با کیفیت بالا در نظر گرفته شده و سرمربی تیم ملی نیز با آن موافق است. همچنین ممکن است با تیمهایی مانند اسکاتلند یا ایسلند نیز بازیهای تدارکاتی داشته باشیم تا سبک بازی مشابه تیمهای همگروه ما باشد.
تاج در خصوص شایعات حذف ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: برخی صحبتها به اشتباه منتشر میشود. در جام جهانی، هیچ تیمی اضافه یا حذف نخواهد شد و میزبانها نیز نمیتوانند قوانین را تغییر دهند و موظف به رعایت مقررات هستند. در صورتی که خللی ایجاد شود، فیفا پیگیر خواهد بود و ما نیز این موضوع را به فیفا اطلاع دادهایم. بنابراین حذف ایران اتفاق نخواهد افتاد. تاکنون روادید آمریکا برای هیچ مجموعهای صادر نشده و بر اساس نامه فیفا و پستها، ما درخواست روادید دادهایم. به زودی برای ۵۰ نفر طبق نظر سرمربی اقدام خواهیم کرد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
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