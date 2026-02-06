به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در راستای ارتقای ایمنی سازه‌های حساس و بیمارستانی در برابر حوادث زمین‌لرزه، جمعی از مسئولان ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان حوزه‌های هوافضا، حمل‌ونقل و شهرسازی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، به همراه مدیران امور مهندسی و فناوری سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، از کارخانه کهرنگ لاستیک مستقر در شهرک صنعتی اشترجان اصفهان بازدید کردند.

در جریان این بازدید، رناسی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان کهرنگ لاستیک، ضمن تشریح جایگاه فناوری‌های نوین کنترل زلزله در کاهش خسارات لرزه‌ای، به معرفی انواع جداگرهای لرزه‌ای و میراگرهای ارتعاشی تولیدی این شرکت پرداخت.

وی همچنین به پروژه‌های شاخص اجرایی از جمله سیستم‌های جداسازی لرزه‌ای در پل طبقاتی صدر تهران و بیمارستان شهید صدوقی اصفهان اشاره کرد که با بهره‌گیری از فناوری‌های بومی این شرکت اجرا شده‌اند.

در ادامه، مسئولان از خط تولید و محصولات متنوع شرکت در حوزه‌های دیگر مانند تجهیزات صنعتی مرتبط با بنادر و کشتیرانی بازدید کردند.

رناسی در این بخش با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق اهداف توسعه صنعتی کشور، اعلام کرد: تمامی ظرفیت‌های تخصصی و فنی موجود در کهرنگ لاستیک آماده همکاری در پروژه‌های زیرساختی و ملی است و حمایت از توان داخلی، مسیر تحقق خودکفایی و کاهش وابستگی را هموار می‌سازد.

در پایان این بازدید، با توجه به خطرپذیری بالای کشور در برابر زمین‌لرزه، بر ضرورت حمایت از فناوری‌های بومی کنترل زلزله و بهره‌برداری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرای پروژه‌های ملی با همکاری معاونت علمی، سازمان مجری و سایر نهادهای تخصصی تأکید شد.