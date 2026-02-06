محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از اواخر وقت امروز سامانه بارشی فعالی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد که تا اواخر روز یکشنبه در اغلب نقاط استان سبب رگبار، رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید، ریزش تگرگ در برخی نقاط و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

وی افزود: بیشترین حجم و شدت بارش‌ها از اوایل وقت شنبه تا اواسط روز یکشنبه در نیمه شمالی، نیمه شرقی و بخش‌های مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود و با توجه به حجم بارش‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود و طی روز دوشنبه در ارتفاعات استان احتمال بارش‌های پراکنده برف و باران مورد انتظار است.

سبزه‌زاری با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته آشادگاه و رامشیر با دمای ۲۲.۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۳.۴ درجه سانتی‌گراد سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی گفت: در همین مدت، اهواز به بیشینه دمای ۲۱.۲ و کمینه دمای هفت درجه سانتی‌گراد رسیده است.