پاکسازی آلودگی نفتی در محدوده جزیره خارگ

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حاجیرضایی در تشریح این خبر اظهار کرد: با استقرار شناور تخصصی مقابله با آلودگی دریا «دریاپاک ۱» در لنگرگاه خارگ و انجام عملیات پایش، آلودگی نفتی با منشأ نامعلوم در فاصله حدود ۲۴ مایلی از جزیره خارگ مشاهده شد.
وی افزود: با آغاز عملیات پاکسازی، شناور تخصصی مقابله با آلودگی دریا نسبت به جمعآوری و پاکسازی آلودگی نفتی با استفاده از تجهیزات مکانیکی از جمله سایدبومها اقدام کرد.
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: در تاریخ ۱۴ بهمنماه ۱۴۰۴، شناور یادشده در ساعات اولیه صبح برای پایش مجدد در محدوده آلودگی حضور یافت که پس از عدم مشاهده هرگونه آلودگی و با توجه به نامساعد شدن شرایط جوی، شناور «دریاپاک ۱» برای بازگشت به بندر بوشهر آماده شد.
حاجیرضایی گفت: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی، شناور تخصصی مقابله با آلودگی دریا و نیروهای آموزشدیده، بهصورت شبانهروزی وضعیت آبهای تحت حاکمیت استان را پایش میکنند تا در صورت بروز هرگونه آلودگی، در کوتاهترین زمان ممکن اقدام لازم انجام شود.
وی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست دریایی و پیشگیری از گسترش آلودگیهای نفتی از اولویتهای اصلی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر است ،افزود: در همین راستا، همکاری و هماهنگی مستمری با سایر دستگاههای مسئول بهمنظور صیانت از اکوسیستم خلیج فارس و حفظ ایمنی تردد دریایی صورت میگیرد.
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