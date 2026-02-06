پاکمهر: ارز دارو و تجهیزات باید ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باقی بماند 

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد پاکمهر، یکی از چالش‌های مهم سازمان انتقال خون را استقرار پایگاه‌های ثابت و سیار در اقصی نقاط کشور دانست و با اشاره به هزینه‌های بالای ایجاد پایگاه‌های ثابت و تأمین نیروی انسانی، بر توسعه پایگاه‌های سیار جمع‌آوری خون در قالب اتوبوس‌های خون‌گیری و کانکس‌های مجهز تأکید کرد تا امکان جمع‌آوری و انتقال خون در سطح کشور فراهم شود.

وی، کمبود تجهیزات از جمله سانتریفیوژهای یخچال‌دار و تأمین ارز مورد نیاز برای لوازم مصرفی پزشکی را از دیگر دغدغه‌های سازمان انتقال خون برشمرد و گفت: نگاه کمیسیون و وزارت بهداشت بر حفظ تأمین ارز دارو، تجهیزات پزشکی و فرآورده‌های خونی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است هرچند ممکن است رویکرد دولت متفاوت باشد و در صورت تغییر سیاست ارزی، تأمین منابع ریالی آن ضروری است تا سازمان با چالش مالی مواجه نشود.

پاکمهر به وضعیت رفاهی کارکنان سازمان انتقال خون اشاره کرد و خواستار برقراری فوق‌العاده خاص برای پرسنل، ایجاد درآمد اختصاصی از محل فروش فرآورده‌های خونی و پلاسما و تعیین تعرفه‌های مناسب برای خدمات شد تا منابع مالی این سازمان به‌صورت پایدار تأمین و وصول مطالبات از بیمه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی به موقع انجام شود.